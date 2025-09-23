Przejdź do treści
23 września 2025
Kraj

Fenomenalna Ola

„Hotel Paradise” musi dobrze wynagradzać uczestników, gdyż realizatorzy z wielkim upodobaniem wykpiwają ich niesamowitą i na swój sposób fascynującą ignorancję.

Ola z reality show „Hotel Paradise” jest wysoka i piękna. Prawdopodobnie tak wyglądała Ewa. A może Lilit? Ale to nie wszystko. Ola odznacza się żywiołową i cokolwiek męską pewnością siebie, otwartością i ciekawością świata. Świata, który uważa za płaski, aczkolwiek bardzo tajemniczy i podszyty niezbadanym oceanem, w którym mogą mieszkać potwory. Nie trzeba się jednak aż tak bardzo przejmować, bo najpewniej i tak żyjemy w jakimś matriksie. Można by rzec, że dewizą Oli jest szekspirowskie „Więcej jest rzeczy na niebie i na ziemi, niż to się filozofom śniło”.

„Hotel Paradise” musi dobrze wynagradzać uczestników, gdyż realizatorzy z wielkim upodobaniem wykpiwają ich niesamowitą i na swój sposób fascynującą ignorancję. Podchwytują to tysiące internautów, którzy bądź to przyłączają się do hejtu, bądź to w rycerskim odruchu biorą nieuki w obronę.

Jestem jak najdalszy od jednego i drugiego. Nie się obronić organicznego i bezkrytycznego nieuctwa u kogoś, komu, jak Oli, niczego nie brakuje, łącznie z siłami umysłowymi. Nie znaczy to jednak, aby zaraz trzeba było się naśmiewać. To nieładnie. Zamiast tego można wziąć ten piękny casus, a raczej exemplum, na tapet (cóż za modne ostatnio słowo!) celem kontemplowania czystej idei człowieczeństwa. Albowiem Ola jest ludzka w najbardziej bezpośredni i – excusez le mot – niepokalany sposób. Używa zarówno swego ciała, jak i umysłu z największą pewnością siebie i prostotą, a jej poczucie siebie i obraz własnej osoby zdają się wolne od wszelkich rys i zmarszczek, tak jak wolne od wad jest jej oblicze i cała reszta.

Bezrefleksyjności nie należy mylić z bezmyślnością. Ola myśli, i to intensywnie. Nieobca jej filozofia, a jej filozofowanie jest całkowicie wolne i nieskażone „kompleksami” wynikającymi z wiedzy.

Polityka 39.2025 (3533) z dnia 23.09.2025; Felietony; s. 90
Filozof i publicysta, rocznik 1967, z pochodzenia wrocławianin, absolwent KUL, w latach 1990–2018 mieszkał w Krakowie, a obecnie w Warszawie. Jest profesorem filozofii na UJ (na Wydziale Nauk o Zdrowiu). Napisał ponad dwadzieścia książek z różnych dziedzin filozofii oraz podręczników. Zajmuje się metafilozofią, filozofią polityki, etyką i bioetyką. Od wielu lat uprawia publicystykę i komentuje wydarzenia polityczne. Oprócz „Polityki” współpracował lub współpracuje z kilkunastoma tytułami, m.in. „Przeglądem Politycznym”, „Gazetą Wyborczą”, „Tygodnikiem Powszechnym”, „Przekrojem”, „NIE”. W 2002 r. otrzymał nagrodę premiera za rozprawę habilitacyjną, a w 2009 nagrodę Grand Press w kategorii publicystyka.

Liberał o nachyleniu socjaldemokratycznym. Natura dość łagodna i koncyliacyjna, jakkolwiek ze skłonnościami neurotycznymi i upodobaniem do ironii. Może dlatego uchodzi za radykała, wszelako niesłusznie. W stanie wojennym tzw. wyrostek – rozrzucał ulotki itp. Potem uprawiał taternictwo i nadal lubi góry. Sporo politykował. Był członkiem Unii Wolności, blisko współpracował z SLD, a w latach 2012–14 współtworzył Twój Ruch. Założył i przez 25 lat prowadził czasopismo filozoficzne UJ „Principia”. Ma córkę Zofię. Więcej informacji o sobie (i nie tylko) zawarł w książce „Spowiedź antychrysta”.
