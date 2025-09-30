To nie są najlepsze tygodnie w historii partii Szymona Hołowni. Słupki poparcia nie zbliżają się nawet do 5 proc. progu wyborczego, nie widać nadziei – ani pomysłu – na przezwyciężenie słabości, a lider po klęsce w wyborach prezydenckich ewidentnie stracił zapał do krajowej polityki. W listopadzie przestanie być marszałkiem Sejmu, a w styczniu nie będzie kandydował na szefa partii. Szymon Hołownia chce za to zostać wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców.

Jego liczący 30 posłów klub 26 września wykonał spektakularny piruet, dzieląc się na trzy części w głosowaniu nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu prezydenckiego projektu o CPK, konkurencyjnego wobec planów rządowych. Koalicja to głosowanie przegrała, bo aż dziewięcioro posłów Polski 2050 – w tym Hołownia – głosowało razem z PiS i resztą opozycji. 12 posłów się wstrzymało od głosu, siedmioro było za odrzuceniem projektu. Dwóch było nieobecnych. W Polsce 2050 popularna jest plotka, że Hołownia pracuje nad dobrymi relacjami z Karolem Nawrockim, właśnie dlatego że chce jego poparcia w staraniach o stanowisko wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców – i to dlatego głosował przeciw odrzuceniu jego projektu o CPK. Zresztą już minutę później lider Polski 2050 kolejny raz, tym razem w towarzystwie wszystkich posłów PSL, zagłosował inaczej niż KO, Lewica i większość własnej partii w sprawie obywatelskiego projektu o obowiązkowych lekcjach religii i etyki w szkołach.

Następnego dnia odbyła się rada krajowa Polski 2050. Posiedzenie było burzliwe; Hołownia ogłosił, że nie będzie kandydował na szefa formacji w styczniowych wyborach oraz dostał rekomendację partii na stanowisko wicemarszałka, które ma przypaść Polsce 2050 po oddaniu fotela marszałka w listopadzie. Sprzeciw części posłów sprawił natomiast, że rekomendacji na wicepremierkę nie dostała ministra funduszy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.