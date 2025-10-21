Prawicowa wojna o butelki

Czy system kaucyjny działa? Nie wiadomo, bo na półkach praktycznie wciąż nie ma butelek i puszek objętych kaucją.

Czy system kaucyjny działa? Nie wiadomo, bo na półkach praktycznie wciąż nie ma butelek i puszek objętych kaucją. Mimo tego w sondażu UCE Research i Shopfully z ubiegłego tygodnia 12 proc. ankietowanych zadeklarowało, że już skorzystało z systemu kaucyjnego. Jak to możliwe? Pewnie oddali puste opakowania do automatów tych sieci, które prowadzą testowo od kilku miesięcy zbiórkę wszystkich butelek plastikowych i puszek. Producenci deklarują, że większe partie napojów objętych kaucją trafią do sprzedaży jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Natomiast dopiero w styczniu płacenie i odbieranie kaucji staną się powszechne.

Prawica obrzydza system kaucyjny

Skoro system kaucyjny problemów nie sprawia, bo tak naprawdę jeszcze nie działa, część polityków – już na zapas – stara się go konsumentom obrzydzić. Celuje w tym prawica, chociaż to przecież PiS zdecydował w 2023 r. o wprowadzeniu w Polsce systemu kaucyjnego. Teraz stara się zrzucić winę za ewentualne niepowodzenia na rząd Tuska, jednak politycy Konfederacji, najostrzej krytykujący pomysł oddawania opakowań (jak i wszystkie ekologiczne inicjatywy), przypominają wyborcom o odpowiedzialności PiS. Mogliby jeszcze dodać, że to ta partia wymyśliła wyjątkowe na skalę europejską rozwiązanie: wielu prywatnych operatorów systemu kaucyjnego zamiast jednego, narodowego. Teraz krytycy kaucji straszą, że zagraniczni właściciele tych operatorów (jak browary czy sieci handlowe) będą wyprowadzać zyski za granicę. To nieprawda, bo chociaż część kaucji nie zostanie odebrana przez klientów, operatorzy mogą z niej co najwyżej finansować swoją działalność. Nie wolno im osiągać zysków, ale spiskowa teoria o tym, jak kaucja osłabi polską suwerenność, idealnie pasuje do narracji antyeuropejskich ugrupowań.

Na razie większe emocje niż opakowania objęte kaucją wzbudzają te, które pozostaną poza systemem.