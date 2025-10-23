Przejdź do treści
Redakcja „Polityki”
23 października 2025
Kraj

Jaka koalicja w 2027 r.? Czy Ziobro jest bliżej aktu oskarżenia? 5 ważnych tematów na dziś

23 października 2025
Włodzimierz Czarzasty, Szymon Hołownia, Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie. Warszawa, 24 października 2023 Włodzimierz Czarzasty, Szymon Hołownia, Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie. Warszawa, 24 października 2023 Polityka
Czy po wyborach 2027 r. możliwa jest koalicja w obecnym składzie?; czy Ziobro jest bliżej aktu oskarżenia; wyciek wiadomości Młodych Republikanów; Poczobut laureatem Nagrody im. Sacharowa; Jarosław Kurski i redakcja Orientuj.się nagrodzeni w „Polityce”.

1. Jaka koalicja w 2027 r.

Donald Tusk pochwalił się sondażem Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, w którym KO ma aż 6 pkt proc. przewagi nad PiS, ale jej koalicjanci nie przekraczają progu wyborczego.  Premier skomentował, że partnerzy muszą „podciągnąć szyki”. Komunikat mobilizujący czy chodzi o coś innego? Michał Danielewski rozmawia o tym z Marcinem Dumą, szefem Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS).

„Realny wydaje się scenariusz, że KO buduje jeden duży blok z dominującą pozycją Tuska. Nawet jeśli taka szeroka koalicja nie zdobędzie większości, może być konkurencyjnym graczem dla PiS w rozmowach z Mentzenem” – mówi „Polityce” szef IBRiS-u. A czy z punktu widzenia analityka po wyborach w 2027 r. możliwa jest koalicja rządowa w obecnym składzie?

2. Czy Ziobro jest bliżej aktu oskarżenia

Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś z podejrzanego stał się oskarżonym. Skoro wiceminister został postawiony przed sądem za zakup Pegasusa, to możemy w najbliższym czasie oczekiwać zarzutów dla jego szefa Zbigniewa Ziobry – za brak właściwego nadzoru nad działaniami podwładnego, co doprowadziło do szkody wielkich rozmiarów w majątku publicznym.

Zbigniew Ziobro nigdy nie przyznał publicznie, że wydał swojemu podwładnemu formalne polecenie zakupu dla CBA systemu inwigilacyjnego w ogóle – ani konkretnie Pegasusa – z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jednak zeznając przed pegasusową komisja śledczą, wielokrotnie mówił, że widział potrzebę zakupu takiego systemu. Komentuje Ewa Siedlecka.

3. Młodzi Republikanie: „Kocham Hitlera”, „małpy”, „p***ł”

Portal Politico wszedł w posiadanie niemal 3 tys. stron korespondencji prowadzonej przez młodzieżówkę amerykańskiej Partii Republikańskiej za pośrednictwem aplikacji Telegram. Dowiedzieliśmy się, o czym (i jak!) rozmawiają ze sobą przyszli partyjni liderzy prawicy. Wnioski nie zaskakują: Młodzi Republikanie uczą się języka polityki od starych wyjadaczy, a Donald Trump i ruch MAGA na dobre zmieniają debatę w USA.

Wyciek naszpikowanych homofobią i rasizmem wiadomości oburzył opinię publiczną, dając paliwo protestom przeciw administracji Trumpa, w ramach których pod hasłem „No Kings” (ang. Żadnych królów) ulicami USA przemaszerowało 7 mln ludzi. Reakcja Republikanów na kryzys ujawniła natomiast pęknięcie w łonie partii – pisze Mateusz Witczak.

4. Poczobut laureatem Nagrody im. Sacharowa

Andrzej Poczobut, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi, został laureatem Nagrody Parlamentu Europejskiego im. Sacharowa. Nagroda ta jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym przez PE osobom zaangażowanym w walkę o prawa człowieka, wolność słowa i myśli. To, że otrzymał ją Poczobut, jest wyróżnieniem zasłużonym ze wszech miar, jest też ważnym wydarzeniem politycznym.

Donald Trump negocjuje obecnie kolejne zwolnienie więźniów Łukaszenki. Czy w tej grupie znajdzie się Andrzej Poczobut, tego nie wiadomo. Ale może Nagroda Sacharowa zwróci uwagę na jego postać również w Waszyngtonie. Jeszcze raz rośnie nadzieja – pisze Jagienka Wilczak.

5. Jarosław Kurski i redakcja Orientuj.się nagrodzeni w „Polityce”

Nagrodę im. Jerzego Zimowskiego Za Dzielność Obywatelską otrzymała redakcja Orientuj.się – za upowszechnianie wiedzy o współczesnym świecie w sposób kompetentny i odpowiedzialny, a zarazem przystępny dla młodego pokolenia. A Nagroda im. Janiny Paradowskiej za Dzielność Publicystyczną przypadła Jarosławowi Kurskiemu z „Gazety Wyborczej” – za wierność etosowi dziennikarskiemu i demokratycznym wartościom, za autorską i redaktorską niezależność.

Dobra publicystyka jest koroną dziennikarstwa, czymś, do czego dochodzi się po latach praktyki, a i tak nie wszystkim to jest dane – mówił w laudacji redaktor naczelny „Polityki” Jerzy Baczyński. Według niego taka publicystyka „wyraża opinię autora i kształtuje opinię publiczną. Porządkuje rzeczywistość przez filtr doświadczeń i systemu wartości. To najlepsze, co można robić w zawodzie”. Tutaj relacja z uroczystości.

