Bój na konwencje, Igrzyska Wolności i pieniądze znikające z kont. 5 ważnych tematów na dziś

Konwencje PiS i KO: partie szykują się do batalii o władzę; debaty o czasach niepewnych na Igrzyskach Wolności; partia Mileia wygrywa wybory w Argentynie; tajemnicze wypłaty z kont Santandera; dwaj złodzieje z Luwru zatrzymani na lotniskach, klejnotów brak.

1. Bój na konwencje. Powstała Koalicja Obywatelska

W miniony weekend dwie największe partie w Polsce zorganizowały konwencje, które mają wyrwać je ze stagnacji przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

W Katowicach odbyła się konwencja programowa PiS pod hasłem „Myśląc Polska”. Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że nowy program partii będzie się opierał na trzech filarach: gospodarce, bezpieczeństwie i odpowiedzi na kryzysy społeczne. Ostro zaatakował Unię Europejską i Niemcy, twierdząc, że „plany Brukseli i Berlina” zmierzają do pozbawienia państw suwerenności. Lider PiS nakreślił wybór między „opcją niemiecko-brukselską” a „opcją trumpowską”, deklarując: „Ameryka nie chce nam zabrać suwerenności”. Na dwudniowy zjazd złożyło się ponad sto paneli dyskusyjnych z udziałem polityków i ekspertów.

„Zjazd programowy PiS w Katowicach ujawnił problem obozu Jarosława Kaczyńskiego. Kierownictwo się starzeje i nie potrafi komunikować z młodym pokoleniem. A większości Polaków nie uda się wmówić, że Zachód jest większym zagrożeniem dla Polski niż rosyjski Wschód” – analizuje Adam Szostkiewicz.

W sobotę w Warszawie Donald Tusk ogłosił powstanie jednej partii – Koalicji Obywatelskiej, która pod swój parasol prócz dawnej Platformy wzięła Nowoczesną i Inicjatywę Polską. „Polityka to nie jest romantyczny idealizm, to praktyka codziennego dnia, czasami codziennej walki” – mówił premier, mobilizując swoich zwolenników. Tusk zadeklarował pewność zwycięstwa w wyborach i przypomniał: „Lata temu Platforma miała 12 proc., a ja powiedziałem: będzie 40. Było 42”.

„Partia Donalda Tuska wchłania mniejszych partnerów i oczyszcza przedpole przed kampanią wyborczą” – podsumowuje wydarzenie na naszych łamach Michał Danielewski.

2. Igrzyska Wolności – debaty o czasach niepewnych

W miniony weekend Łódź stała się stolicą demokracji, goszcząc 12. Igrzyska Wolności, trzydniowe wydarzenie poświęcone promocji wartości demokratycznych i liberalnych. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Czas niepewności” i w blisko 170 dyskusjach zgromadziła niemal 600 ekspertów z całego świata.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Aleksander Kwaśniewski, Radosław Sikorski, Andrzej Domański, Waldemar Żurek, Jerzy Owsiak, Marek Kondrat, Adam Michnik czy Aleksandra Mirosław. Medal Wolności – przyznany po raz pierwszy w historii wydarzenia – za odwagę i zaangażowanie w obronę Ukrainy – odebrał pisarz i poeta Serhij Żadan, laudację na jego cześć wygłosił Andrzej Stasiuk. Imprezę uświetniły i inne gwiazdy światowej i rodzimej literatury: Georgi Gospodinow, Megan Nolan, Szczepan Twardoch, Marek Bieńczyk, Eliza Kącka i inni. Nie zabrakło też autorów „Polityki”: Agnieszki Zagner, Łukasza Wójcika, Rafała Kalukina i Bartka Chacińskiego.

Największą gwiazdą imprezy był z pewnością George Clooney. Hollywoodzki aktor i działacz społeczny przekonywał, że „demokracja nie zdarza się przypadkiem” – wymaga ciągłej pracy i odwagi. Clooney opowiadał m.in. o działalności swojej fundacji broniącej praw kobiet i wolności słowa w ponad 40 krajach.

Pierwszy i drugi dzień Igrzysk Wolności relacjonował dla nas Jan Rojewski.

3. Partia Mileia wygrywa wybory w Argentynie

Libertariańska partia argentyńskiego prezydenta Javiera Mileia odniosła zdecydowane zwycięstwo w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Według wstępnych wyników partia Wolność Postępuje zdobyła prawie 41 proc. poparcia, dystansując opozycyjną koalicję peronistowską, która uzyskała niecałe 25 proc.

Argentyńczycy wybierali 127 deputowanych oraz 24 senatorów. Partia Mileia zdobyła 64 mandaty w Izbie Deputowanych i 12 w Senacie, co znacząco wzmocni pozycję prezydenta w parlamencie.

Wygrana ma kluczowe znaczenie dla kontynuacji radykalnych reform wolnorynkowych. Milei prowadzi politykę drastycznych cięć wydatków publicznych, by wyciągnąć kraj z kryzysu i trzycyfrowej inflacji. Jego reformy wspiera administracja Donalda Trumpa, obiecując precedensowy pakiet ratunkowy.

Frekwencja wyniosła niecałe 68 proc. – jest najniższa od przywrócenia demokracji. Nowi kongresmeni rozpoczną kadencję 10 grudnia.

4. Fala nieuprawnionych wypłat z bankomatów w całym kraju

Od soboty policja przyjmuje zgłoszenia o przestępczych transakcjach na kontach klientów Santandera. W Wielkopolsce odnotowano ok. 70 takich incydentów, w województwie kujawsko-pomorskim ponad 50. Podobne przypadki wystąpiły w Krakowie, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

Posiadacze kont otrzymywali SMS-y o wypłatach kwot od kilkuset do kilku tysięcy złotych, których nie autoryzowali. Przestępcy działają w sposób zorganizowany, dysponując danymi kart oraz kodami PIN. Bank analizuje sytuację, wiele wskazuje na to, że w bankomatach sieci współpracującej zostały zamontowane nakładki skanujące karty.

Komenda Główna Policji monitoruje sytuację i zbiera materiały procesowe. Pokrzywdzeni mogą składać zawiadomienia na komisariatach – konieczny jest dowód osobisty, numer rachunku i historia transakcji.

Bank zapewnił, że skradzione środki zostaną zwrócone w poniedziałek, a karty dotknięte procederem zostały zabezpieczone.

5. Podejrzani o kradzież w Luwrze zatrzymani na lotniskach

Francuska policja zatrzymała w sobotę dwóch mężczyzn podejrzanych o udział we włamaniu do Luwru 19 października. Obaj zostali ujęci, gdy przygotowywali się do opuszczenia kraju – pierwszy tuż przed odlotem do Algierii, drugi prawdopodobnie zmierzał do Mali.

Zatrzymani mają ok. 30 lat i są znani organom ścigania z wcześniejszych włamań. Śledczy uważają ich za doświadczonych przestępców, którzy mogli działać na zlecenie.

Skradzionych klejnotów o wartości 88 mln euro nie udało się dotąd odzyskać. Dochodzenie koncentruje się teraz na wykryciu wspólników i całej siatki przestępczej.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez pogratulował funkcjonariuszom sukcesu, przypomniał też, że dochodzenie wciąż trwa i powinno toczyć się przy zachowaniu tajemnicy śledztwa.