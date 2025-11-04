Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Mariusz Janicki
Mariusz Janicki
4 listopada 2025
Kraj

Wznowiony mecz

KO kontra PiS: depresja chyba minęła, mecz wznowiony. Nastąpi atomowa wymiana ciosów?

4 listopada 2025
Widać zmianę w KO, a polityczny mecz po kilkumiesięcznej przerwie został wznowiony. Widać zmianę w KO, a polityczny mecz po kilkumiesięcznej przerwie został wznowiony. Max Skorwider
Od czasu wyborów prezydenckich wzbierała ze strony wyborców antyPiSu wielka fala krytyki wobec rządów koalicji 15 października i samego Donalda Tuska. Jakby obóz demokratyczny znielubił sam siebie. Czy ta tendencja właśnie się odwraca?

Niemal każdy argument używany w atakach na dzisiejszą władzę wydawał się krytykom słuszny, a nawet bardzo surowe oceny – w pełni zasłużone. Nie ma co ich powtarzać, pojawiały się od długiego czasu, popularność rządu spadła do stanów niskich, a kondycja koalicji jako całości wygląda dość marnie. Ale też takie postrzeganie sytuacji ma swoje konsekwencje: wówczas właściwie wszystko, co robią rządzący, jawi się jako się złe, nieporadne, niewłaściwe, nietrafione i bezsensowne. Tworzona jest atmosfera upadku i beznadziei.

Zwycięstwo Karola Nawrockiego dokonało spustoszenia w obozie demokratów. Mimo że wiadomo, jak działa mechanizm takiej sterowanej traumy i że właśnie o to chodzi partii Kaczyńskiego, wielu się jej poddało, uległo politycznej melancholii i rezygnacji. A orientacja w mechanizmach politycznych oznacza również odporność na sugestie przeciwników, odróżnianie własnych przemyśleń od konstruktów marketingowych sztabów i zastosowanych algorytmów.

Wiele wskazuje na to, że demokraci w dużej części popadli w zaawansowaną ojkofobię – jak niechęć do „swoich” nazwał kiedyś Jarosław Kaczyński – i brak silnego przekonania, że nadal warto zabiegać o liberalny system. Stale się mówi o tym, że „wszystko się zmieniło”, „niczego się nie nauczyliśmy”, „świat liberałom odjechał”, „Europa idzie na prawo”, o USA nie wspominając. Pojawiają się zatem pytania, co dalej, dokąd prowadzi ciąg myślowy, w którym dominuje negacja tego, co się wydarzyło po 2023 r. Pogłębiają się rozczarowanie, marazm i frustracja. „Moje rozczarowanie rządzącą koalicją, która jest bezsilna, bezradna i bierna wobec PiS, powoduje obrzydzenie do polityki w ogóle. Jedynie minister Żurek błyszczy jaśniej” – napisała jeszcze kilka dni temu jedna z użytkowniczek X.

Polityka 45.2025 (3539) z dnia 04.11.2025; Polityka; s. 19
Oryginalny tytuł tekstu: "Wznowiony mecz"
Mariusz Janicki

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego „Polityki”. Kierownik działu politycznego, publicysta. Absolwent polonistyki na UW. W „Polityce” od 1990 r. Współautor kilku książek, m.in. „Baby na świeczniku” (wywiad rzeka z pierwszą rzeczniczką praw obywatelskich Ewą Łętowską), „Brat bez brata. Dokąd prowadzi Polskę Jarosław Kaczyński” (2019), „Cień wielkiego brata. Ideologia i praktyka IV RP” (2007) oraz „Symetryści. Jak się pomaga autokratycznej władzy” (2023). Razem z Wiesławem Władyką, z którym napisał trzy ostatnie książki, parokrotnie był nominowany do nagrody Grand Press w dziedzinie publicystyki.
Reklama