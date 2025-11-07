Przejdź do treści
Redakcja „Polityki"
7 listopada 2025
Kraj

Ziobro bliżej aresztowania. „Wielki Bu” w Polsce. Drugie podejście do KRS. 5 ważnych tematów na dziś

7 listopada 2025
Zbigniew Ziobro podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, 25 października 2025 r. Zbigniew Ziobro podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Katowicach, 25 października 2025 r. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl
Posłowie odbiorą immunitet Ziobrze?; „Wielki Bu” w Polsce; drugie podejście do KRS; szkolenia dla cywilów; Nancy Pelosi idzie na emeryturę.

1. Ziobro bliżej aresztowania?

W czwartek sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rekomendowała posłom odebranie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wyrażenie zgody na jego areszt. Przebywający w Budapeszcie były minister sprawiedliwości nie pojawił się na posiedzeniu komisji, bo – jak powiedział podczas konferencji transmitowanej przez Telewizję Republika – miał wprawdzie kupiony bilet powrotny, ale uzyskał informację, że „w sposób przestępczy ma być zorganizowana kolejna prowokacja” związana z jego zatrzymaniem.

Prokuratura wnioskowała do Sejmu o odebranie Ziobrze immunitetu, ponieważ chce postawić mu 26 zarzutów, w tym związane z utworzeniem grupy przestępczej i działaniem w niej wraz z Michałem Wosiem i Dariuszem Mateckim w celu „przywłaszczania” środków z Funduszu Sprawiedliwości, a także związane z dofinansowaniem zakupu Pegasusa dla CBA (25 mln zł) oraz niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień. Prokuratura chce też tymczasowo aresztować Ziobrę w obawie o utrudnianie przez niego postępowania. Sejm ma podjąć decyzję ws. immunitetu Ziobry w piątek wieczorem. „Specjalnych zaskoczeń nie ma się co spodziewać, karty w tej sprawie – w sensie politycznym – zostały rozdane. Wiadomo, że wyborcy nie przebaczyliby koalicjantom, gdyby i tym razem okazali się „miękiszonami” i nie podjęli próby rozliczenia Zbigniewa Ziobry, jak się to stało w 2015 r., gdy zapomnieli przyjść w komplecie na głosowanie nad postawieniem go przed Trybunałem Stanu” – komentuje Ewa Siedlecka.

2. „Wielki Bu” w Polsce

Sprawa, choć kryminalna, ma także wymiar polityczny. W czasie kampanii prezydenckiej wyszło na jaw, że ówczesny kandydat Karol Nawrocki utrzymywał kontakty z Patrykiem M., ps. Wielki Bu, którego poznał na sali bokserskiej. Nawrocki twierdził, że nie ma pojęcia o jego przeszłości kryminalnej, w tym o udziale Patryka M. w tzw. „gangu sutenerów”. Kontrowersje wzbudziło też kilka zdjęć opublikowanych w mediach społecznościowych, m.in. wykonanych przez „Wielkiego Bu”, na których był Nawrocki – wówczas szef IPN. Tyle kontekst polityczny.

W czwartek Patryk M. został przekazany Polsce przez władze niemieckie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i przewieziony do aresztu w Szczecinie. Mężczyzna został zatrzymany 12 września na lotnisku w Hamburgu, skąd planował odlecieć do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Był poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem i handlem narkotykami. Mogą mu zostać postawione również inne zarzuty.

3. Jest nowy projekt o KRS

Minister sprawiedliwości przedstawił projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zakłada on, że wybory sędziów do KRS ma organizować Państwowa Komisja Wyborcza, kandydować będzie mogła też część spośród osób awansowanych z udziałem obecnej KRS, a prawo głosu w wyborze 15 sędziowskich członków Rady będzie mieć każdy sędzia w stanie czynnym. „Ustawa, na którą czekamy bardzo długo. Mam nadzieję, że będzie to ustawa przełomowa” – stwierdził minister Żurek.

Do 2018 r. sędziowie byli wybierani do KRS przez zgromadzenie ogólne sędziów lub zgromadzenia przedstawicieli. Po zmianach wprowadzonych za rządów PiS sędziowskich członków Rady wybiera Sejm. To drugie podejście koalicji do zreformowania KRS. Pierwsza nowelizacja ustawy została przygotowana przez poprzedniego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, uchwalono ją latem zeszłego roku. Zakładała, że obecni sędziowie w KRS stracą mandaty, a nowi zostaną wybrani przez wszystkich sędziów w Polsce, lecz kandydować nie mogliby ci, którzy zostali mianowani po 2017 r. Tamtą nowelizację przed podpisaniem Andrzej Duda skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a ten ma powrócić do jej rozpatrywania w drugiej połowie listopada.

4. Cywilu, przygotuj się!

MON i Sztab Generalny Wojska Polskiego ogłosiły projekt „wGotowości”. Pilotażowy program powszechnych szkoleń obronnych rozpocznie się 22 listopada. Jest skierowany do wszystkich chętnych polskich obywateli. Skorzystać będą mogli z niego uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, pracownicy i firmy w formie szkoleń indywidualnych oraz grupowych, a także seniorzy. Jeszcze w tym roku szkolenie ma przejść 100 tys. osób, a w przyszłym roku 400 tys.

„To ma być wielka, praktyczna kampania edukacyjna, a nie powszechne przysposobienie obronne. Większość szkoleniowych modułów obejmuje zajęcia z indywidualnego przygotowania na kryzysy, niekoniecznie w ogóle związane z wojną, ale komplikujące życie: klęski żywiołowe, pożary, powodzie, wyłączenia prądu, przerwy w dostawie wody, katastrofy – i związane z tym zagrożenia dla życia, zdrowia czy mienia. Mamy nauczyć się być bardziej odporni, lepiej reagować na nagłe i groźne sytuacje, nauczyć się podstaw »przetrwania« – bardziej w miejskiej dżungli niż w lesie. Umieć pomóc sobie i drugiemu, nie dać się oszukać w internecie na pieniądze czy podejść wrogim dezinformatorom” – pisze Marek Świerczyński z Polityka Insight. „Szkolenia wGotowości mają dać podstawową wiedzę, po której powinniśmy się poczuć spokojniejsi. I bardziej gotowi, by w razie konieczności założyć mundur i wziąć do ręki broń” – dodaje.

5. Nancy Pelosi odchodzi na emeryturę

Znana amerykańska polityczka Partii Demokratycznej, pierwsza kobieta na stanowisku przewodniczącej Izby Reprezentantów, ogłosiła, że kończy niemal 40-letnią karierę w amerykańskim Kongresie, gdzie reprezentuje mieszkańców San Francisco. 85-letnia Nancy Pelosi zapowiedziała, że nie będzie ubiegać się o reelekcję.

To jedna z najbardziej znanych i wpływowych postaci w Partii Demokratycznej w Kongresie. Mandat sprawuje od 1987 r., w 2007 r. została wybrana na przewodniczącą Izby. Ponownie objęła to stanowisko w 2019 r., a po utracie przez Demokratów większości w Izbie w wyborach 2022 r. ustąpiła z kierownictwa partii. Jest uważana za skuteczną polityczkę, pod jej rządami Kongres uchwalił m.in. reformę systemu ubezpieczeń zdrowotnych (Obamacare), dwukrotnie też doprowadziła do wszczęcia wobec Donalda Trumpa procedury impeachmentu. Angażowała się także w politykę zagraniczną, m.in. popierając niezależność Tajwanu, broniąc demokracji w Hongkongu czy działając na rzecz Ukrainy. Miała mieć również znaczący wpływ na decyzję Joe Bidena o wycofaniu się z wyborów prezydenckich w 2024 r.

