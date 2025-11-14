Nawrocki odmawia sędziom. ETPC o aborcji w Polsce. Stifler kontra MEN. 5 tematów na dziś

Prezydent odmówił powołania 46 sędziów; audyt antykorupcyjny w Ukrainie; PE uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi; ETPC o aborcji w Polsce; Stifler twarzą kampanii o cyberprzemocy.

1. Nawrocki odmawia sędziom

Prezydent odmówił powołania 46 sędziów nominowanych przez neo-KRS. Jak podał Onet, 36 z nich podpisało swego czasu list wzywający do respektowania wyroków TSUE. Chodziło w szczególności o wyrok, wskutek którego władza PiS zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Wciąż nie wiadomo, jaki był powód odmowy odwołania pozostałych dziesięciu sędziów.

„Ogólne uzasadnienie wygłoszone przez prezydenta wskazuje na jego niezgodę na kwestionowanie prawidłowości powołań z udziałem neo-KRS, tymczasem wszyscy sędziowie, którym prezydent Nawrocki odmówił mianowania, zostali nominowani właśnie przez nią. Jako egzemplifikację destrukcyjnego wpływu kwestionowania neosędziów na życie zwykłych ludzi przywołał dwa niedawne przypadki, gdy sędziowie uchylili wyroki w drastycznych sprawach karnych wydane przez neosędziów” – komentuje Ewa Siedlecka.

2. Afera korupcyjna w Ukrainie

Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko zapowiedziała audyt we wszystkich państwowych firmach. To reakcja na ujawnioną w tym tygodniu korupcję w sektorze energetycznym. „Podczas pełnoskalowej wojny, gdy wróg codziennie niszczy infrastrukturę energetyczną, a kraj żyje według harmonogramów wyłączeń prądu, jakakolwiek korupcja jest niedopuszczalna. Rząd już podjął pierwsze decyzje: wniosek o dymisję dwojga ministrów, sankcje wobec osób wskazanych w materiałach NABU, a także restart Enerhoatomu – odsunięcie kierownictwa i rozpoczęcie audytu spółki” – napisała Swyrydenko na Telegramie.

Na razie w aferze korupcyjnej zatrzymano pięć osób, a siedmiu innym postawiono zarzuty. Pobierali oni od kontrahentów Enerhoatomu łapówki w wysokości 10–15 proc. wartości kontraktów. Był wśród nich Tymur Mindicz, niegdyś bliski współpracownik prezydenta Zełenskiego.

3. PE uchylił immunitet Braunowi

Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetu europosła Grzegorza Brauna. 554 deputowanych było za, 60 przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu. Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi skierował do PE w czerwcu ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar w związku z zarzutami naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia i pomówienia lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy.

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

4. ETPC o aborcji w Polsce

Europejski Trybunał Praw Człowieka w postępowaniu przeciwko Polsce stwierdził, że doszło do naruszenia art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówiącego o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Chodzi o sprawę A.R., mieszkanki Krakowa. R. była w 15. tygodniu ciąży, kiedy wyniki badań potwierdziły chorobę genetyczną płodu. Kobieta nie chciała ryzykować, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zostanie opublikowany, zanim spełni wszystkie formalności uprawniające ją do legalnej aborcji w Polsce. Zdecydowała się na wyjazd do prywatnej kliniki w Holandii i tam wykonała zabieg.

Władze Polski argumentowały, że art. 8 nie może być interpretowany jako przyznający prawo do aborcji. ETPC powołał się na to, że pojęcie „życia prywatnego” jest szerokie i obejmuje także m.in. decyzje o posiadaniu bądź nieposiadaniu dzieci.

5. Stifler twarzą kampanii o cyberprzemocy

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprzecza, że zaangażowało znanego z programu „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” Damiana „Stiflera” Zduńczyka do kampanii społecznej, która otrzymała wsparcie finansowe z resortu.

Konferencja inaugurująca projekt „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy”, realizowany przez fundację Chaber Polski, odbyła się pod koniec października w wynajętym komercyjnie Centrum Prasowym PAP. Fundacja informowała, że projekt realizowany jest „na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej”.

Resort wezwał Chaber Polski do usunięcia z kampanii Damiana Zduńczyka. Ministra Barbara Nowacka zapewniła na X, że MEN nie zlecił takiej kampanii. „Jej »kształt« i »twarz« uważam za co najmniej niedobry i niemądry pomysł” – napisała.