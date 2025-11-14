Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
14 listopada 2025
Kraj

Nawrocki odmawia sędziom. ETPC o aborcji w Polsce. Stifler kontra MEN. 5 tematów na dziś

14 listopada 2025
Karol Nawrocki Karol Nawrocki Przemysław Keller / Kancelaria Prezydenta RP
Prezydent odmówił powołania 46 sędziów; audyt antykorupcyjny w Ukrainie; PE uchylił immunitet Grzegorzowi Braunowi; ETPC o aborcji w Polsce; Stifler twarzą kampanii o cyberprzemocy.

1. Nawrocki odmawia sędziom

Prezydent odmówił powołania 46 sędziów nominowanych przez neo-KRS. Jak podał Onet, 36 z nich podpisało swego czasu list wzywający do respektowania wyroków TSUE. Chodziło w szczególności o wyrok, wskutek którego władza PiS zlikwidowała Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Wciąż nie wiadomo, jaki był powód odmowy odwołania pozostałych dziesięciu sędziów.

„Ogólne uzasadnienie wygłoszone przez prezydenta wskazuje na jego niezgodę na kwestionowanie prawidłowości powołań z udziałem neo-KRS, tymczasem wszyscy sędziowie, którym prezydent Nawrocki odmówił mianowania, zostali nominowani właśnie przez nią. Jako egzemplifikację destrukcyjnego wpływu kwestionowania neosędziów na życie zwykłych ludzi przywołał dwa niedawne przypadki, gdy sędziowie uchylili wyroki w drastycznych sprawach karnych wydane przez neosędziów” – komentuje Ewa Siedlecka.

2. Afera korupcyjna w Ukrainie

Premierka Ukrainy Julia Swyrydenko zapowiedziała audyt we wszystkich państwowych firmach. To reakcja na ujawnioną w tym tygodniu korupcję w sektorze energetycznym. „Podczas pełnoskalowej wojny, gdy wróg codziennie niszczy infrastrukturę energetyczną, a kraj żyje według harmonogramów wyłączeń prądu, jakakolwiek korupcja jest niedopuszczalna. Rząd już podjął pierwsze decyzje: wniosek o dymisję dwojga ministrów, sankcje wobec osób wskazanych w materiałach NABU, a także restart Enerhoatomu – odsunięcie kierownictwa i rozpoczęcie audytu spółki” – napisała Swyrydenko na Telegramie.

Na razie w aferze korupcyjnej zatrzymano pięć osób, a siedmiu innym postawiono zarzuty. Pobierali oni od kontrahentów Enerhoatomu łapówki w wysokości 10–15 proc. wartości kontraktów. Był wśród nich Tymur Mindicz, niegdyś bliski współpracownik prezydenta Zełenskiego.

Czytaj też: Operacja „Midas” wstrząsnęła Ukrainą. Co zrobi Zełenski? Takiego kryzysu nie było od początku wojny

3. PE uchylił immunitet Braunowi

Parlament Europejski zagłosował za uchyleniem immunitetu europosła Grzegorza Brauna. 554 deputowanych było za, 60 przeciw, a 20 wstrzymało się od głosu. Wniosek o uchylenie immunitetu Braunowi skierował do PE w czerwcu ówczesny prokurator generalny i minister sprawiedliwości Adam Bodnar w związku z zarzutami naruszenia nietykalności cielesnej, znieważenia i pomówienia lekarki Gizeli Jagielskiej w szpitalu w Oleśnicy.

Uchylenie immunitetu nie oznacza uznania europosła za winnego, a jedynie umożliwia krajowym organom sądowym prowadzenie dochodzenia lub procesu sądowego.

4. ETPC o aborcji w Polsce

Europejski Trybunał Praw Człowieka w postępowaniu przeciwko Polsce stwierdził, że doszło do naruszenia art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, mówiącego o prawie do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

Chodzi o sprawę A.R., mieszkanki Krakowa. R. była w 15. tygodniu ciąży, kiedy wyniki badań potwierdziły chorobę genetyczną płodu. Kobieta nie chciała ryzykować, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego zostanie opublikowany, zanim spełni wszystkie formalności uprawniające ją do legalnej aborcji w Polsce. Zdecydowała się na wyjazd do prywatnej kliniki w Holandii i tam wykonała zabieg.

Władze Polski argumentowały, że art. 8 nie może być interpretowany jako przyznający prawo do aborcji. ETPC powołał się na to, że pojęcie „życia prywatnego” jest szerokie i obejmuje także m.in. decyzje o posiadaniu bądź nieposiadaniu dzieci.

5. Stifler twarzą kampanii o cyberprzemocy

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprzecza, że zaangażowało znanego z programu „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” Damiana „Stiflera” Zduńczyka do kampanii społecznej, która otrzymała wsparcie finansowe z resortu.

Konferencja inaugurująca projekt „Sieci na dzieci: stop cyberprzemocy”, realizowany przez fundację Chaber Polski, odbyła się pod koniec października w wynajętym komercyjnie Centrum Prasowym PAP. Fundacja informowała, że projekt realizowany jest „na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej”.

Resort wezwał Chaber Polski do usunięcia z kampanii Damiana Zduńczyka. Ministra Barbara Nowacka zapewniła na X, że MEN nie zlecił takiej kampanii. „Jej »kształt« i »twarz« uważam za co najmniej niedobry i niemądry pomysł” – napisała.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

    Anna Dąbrowska

  2. PiS zalicza właśnie spektakularną cofkę. Obrywa już z dwóch stron

    Jerzy Baczyński

  3. Sondaż „Polityki”: Nawrocki po 100 dniach. Rozczarowania nie ma, zastąpi Kaczyńskiego?

    Mariusz Janicki

  4. Marsz Niepodległości to zwiastun dla prawicy. Nawrocki gwiazdorzy, Konfa rządzi, PiS w opałach

    Mateusz Mazzini

  5. 11 listopada: kolejny etap prawicowej wojny. Kto, z kim i przeciwko komu będzie maszerował?

    Rafał Kalukin

Czytaj także

null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Szybciej, drożej, modniej. Pokaż mi, co trenujesz, powiem ci, kim jesteś. Sport jako zjawisko klasowe

Sport amatorski to soczewka, w której odbija się hierarchia społeczna. Kto ma szansę żyć i grać w ekstraklasie?

Adrian Burtan
02.11.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Świat

Zohran Mamdani będzie burmistrzem Nowego Jorku. I prawdopodobnie się nie zatrzyma

Zwycięstwo 34-letniego Zohrana Mamdaniego w Nowym Jorku może wywołać pokoleniową rewolucję w Partii Demokratycznej. I zainicjować jej powrót do władzy.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
04.11.2025
null
Polityka o historii

Codzienność królów na Wawelu? Lekko nie było. I wiało. Opowiada Kamil Janicki

Zamek na Wawelu, choć miał emanować majestatem i boskim porządkiem, przez wieki był miejscem, gdzie królowie marzli, rywalizowali o władzę i zmagali się z surowymi warunkami codziennego życia.

Agnieszka Krzemińska
28.10.2025
null
Rynek

Rekin deweloperki w areszcie. Michał Sapota snuł niestworzone wizje, tysiące ludzi zostało na lodzie

Michał Sapota chciał być największym deweloperem w Polsce. Ale w złotych dla tej branży czasach jego spółce grozi upadłość, a on sam trafił do aresztu, zostawiając na lodzie tysiące poszkodowanych. Jedna z wynajętych przez Sapotę kancelarii należy do obecnych posłów PiS Pawła Jabłońskiego i Krzysztofa Szczuckiego.

Marcin Piątek
28.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną