Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Redakcja „Polityki”
21 listopada 2025
Kraj

Zabezpieczony majątek Ziobry. Atak na polskiego ambasadora w Rosji. 5 ważnych tematów na dziś

21 listopada 2025
Zbigniew Ziobro przed sejmową komisją regulaminową. Zbigniew Ziobro przed sejmową komisją regulaminową. Katarzyna Kwaczyńska / Kancelaria Sejmu RP
Prokuratura dokonała zabezpieczenia na majątku Zbigniewa Ziobry. W Petersburgu doszło do napaści na polskiego ambasadora. Cały świat mówi o nowym planie pokojowym Trumpa konsultowanym z Moskwą. Wylosowano przeciwników Polski w barażach do mundialu 2026. Wielka awaria prądu w Paryżu.

1. Zabezpieczony majątek Ziobry

Prokurator prowadzący postępowanie w sprawie nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości zarządził zabezpieczenie majątkowe wobec Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów. Były minister sprawiedliwości przebywa najpewniej na Węgrzech.

Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że zabezpieczenie nastąpiło poprzez obciążenie przymusową hipoteką nieruchomości oraz zajęcie środków z rachunków bankowych podejrzanego.

Prokuratura zdecydowała się na taki ruch, bo zarzuty wobec Ziobry dotyczą czynów, za które grożą sankcje finansowe, a szkoda określona w śledztwie wynosi nie mniej niż 143 mln zł. Zachodzi też uzasadniona obawa, że bez zabezpieczenia wykonanie orzeczenia o charakterze majątkowym będzie niemożliwe lub istotnie utrudnione. „Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku” – tłumaczył Nowak.

Sam Ziobro stwierdził: „Zabezpieczenie mojego majątku to kolejny akt zemsty za śledztwa ujawniające wielką korupcję ludzi Tuska – Nowaka, Giertycha, Grodzkiego, Gawłowskiego, Karpińskiego – oraz sprawy dotyczące jego samego. Te postępowania są zamiatane pod dywan”.

2. W Rosji atak na polskiego ambasadora

Jak podała w czwartek „Gazeta Wyborcza”, w Petersburgu doszło w niedzielę do napaści na polskiego ambasadora w Rosji Krzysztofa Krajewskiego. Źródło dziennika relacjonuje, że tylko sprawne działanie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa zapobiegło pobiciu ambasadora.

„Potwierdzam, że takie zdarzenie miało miejsce. W środę, podczas spotkania z chargé d’affaire Rosji, strona polska wyraziła swoje oburzenie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że tego typu sytuacje »nie powinny mieć miejsca«” – powiedział „GW” rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Wiadomo, że Krajewski przyjechał do miasta na spotkanie z Polonią z okazji Święta Niepodległości. Delegację otoczyło około dziesięciu agresywnych ludzi z antypolskimi i antyukraińskimi transparentami. Gdy kilku z nich spróbowało uderzyć polskiego ambasadora, zareagowała SOP i uchroniła dyplomatę przed agresją.

3. Plan Trumpa z pominięciem Europy

Steve Witkoff, specjalny przedstawiciel Donalda Trumpa, pokazał w tym tygodniu 28-punktowy plan zakończenia wojny, wypracowany bez udziału Kijowa, za to w konsultacjach z Moskwą. Bardzo niekorzystne dla Ukraińców szczegóły nadal są znane wyłącznie z przecieków prasowych. Wynika z nich, że plan wymagałby od Ukrainy oddania Rosji całego Donbasu (łącznie z terenami obecnie kontrolowanymi przez Kijów), poważnego zmniejszenia liczebności sił zbrojnych i rezygnacji z kluczowych rodzajów uzbrojenia. A także pogodzenia się z wiążącym prawnie ograniczeniem pomocy wojskowej ze strony USA.

Jak relacjonuje Tomasz Bielecki na Polityka.pl, na terytorium Ukrainy nie mogłyby przebywać żadne obce wojska, co przekreślałoby – pilotowane przez Paryż i Londyn – europejskie plany wysłania tam sił wsparcia w razie rozejmu.

Doniesienia o nowej inicjatywie pokojowej USA zaskoczyły Europejczyków. „Niemcy nie były informowane o rozmowach między USA a Rosją” – powiedział szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul. Duński minister spraw zagranicznych Lars Lokke Rasmussen podkreślał, że ważne jest ustalenie, czy „big boys” (czyli głównie Trump) w pełni popierają plan promowany przez Witkoffa mającego w Europie opinię człowieka mało wiarygodnego. Jak pisze Tomasz Bielecki, choć Europejczycy mocno dystansują się od nowych pomysłów USA, to nie chcą antagonizować Donalda Trumpa. Szykują się do kolejnych prób odwodzenia Ameryki od ustępstw wobec Moskwy.

„Plan dla Kijowa opracowany w Moskwie i Waszyngtonie to w istocie kapitulacja Ukrainy. To może mieć katastrofalne konsekwencje także dla Polski” – piszą z kolei Michał i Jacek Fiszerowie w tekście analizującym kolejny dzień agresji rosyjskiej na Ukrainę.

4. Mundial 2026: teraz Albania

Po czwartkowym losowaniu w Zurychu wiadomo już, że Polska w półfinale baraży o mistrzostwa świata będzie gościła Albanię. Jeśli wygra, zmierzy się ze zwycięzcą spotkania Ukraina–Szwecja. Pierwszy mecz, prawdopodobnie na Stadionie Narodowym w Warszawie, odbędzie się 26 marca, a ewentualny finał baraży – 31 marca. Mamy więc cztery miesiące na prognozy, analizy, przymiarki.

Przypomnijmy, że przyszłoroczne mistrzostwa odbędą się w Kanadzie, Meksyku i USA. Wystąpią w nich drużyny z 48 państw. Pozostało sześć niewiadomych. O dwa miejsca konkurują drużyny pozaeuropejskie w miniturnieju kwalifikacyjnym w Meksyku.

Na mundial przyjedzie 16 zespołów z Europy. Ścieżki awansu ostatnich czterech zostały właśnie wyznaczone w Zurychu. Polska znalazła się w drugim z czterech koszyków (w trzech znalazły się drugie drużyny w swoich grupach eliminacyjnych, a ostatni stworzyły zespoły, które dobrze wypadły w Lidze Narodów).

Trener Jan Urban w wywiadzie dla TVP powiedział, że jest zadowolony. Nie przejmuje się tym, że ewentualna decydująca potyczka odbędzie się na wyjeździe. Jeśli chce się jechać na mundial i tam pokazać się z dobrej strony, to trzeba taki mecz po prostu wygrać.

Bilans meczów z Albanią jest pozytywny, ale pamiętamy, jak za kadencji Fernando Santosa nie poradziliśmy sobie z nią w Tiranie (było 0:2).

5. Blackout w Paryżu

Awaria zasilania objęła w czwartek rano część francuskiej stolicy, prądu nie miało kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw domowych. Zaczęło się w 15. dzielnicy Paryża: rano pogasły latarnie, na drogach przestała działać sygnalizacja świetlna. W podparyskich miejscowościach odnotowano przypadki, gdy mieszkańcy nie mogli wyjść ani wejść do bloków, ponieważ nie działały domofony.

W Paryżu wstrzymano na krótko ruch w kilku liniach metra. Potem sytuacja zaczęła wracać do normy. Jak przekazał operator sieci, koncern Enedis, powodem awarii był błąd techniczny na jednej z podstacji w miejscowości Issy-les-Moulineaux.

Redakcja „Polityki”

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Kraj

  1. Włodek Wańka Wstańka. Czarzasty: wraca człowiek, który zatopił III RP

    Anna Dąbrowska, Mariusz Janicki

  2. Marsz Niepodległości to zwiastun dla prawicy. Nawrocki gwiazdorzy, Konfa rządzi, PiS w opałach

    Mateusz Mazzini

  3. Bój o Sąd Najwyższy. Razem z Ziobrą zdemolowali wymiar sprawiedliwości. Są nie do ruszenia?

    Ewa Siedlecka

  4. 11 listopada: kolejny etap prawicowej wojny. Kto, z kim i przeciwko komu będzie maszerował?

    Rafał Kalukin

  5. Nawrocki odmawia sędziom powołania. Ale może i na niego znajdzie się sposób

    Ewa Siedlecka

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Awantura w Dzieżkach. Od ciemnoskórych sąsiadów odgrodzili się płotem granicznym

We wsi Dzieżki pod Mońkami wybuchła awantura sąsiedzka nowopolskiego typu: za miedzę sprowadzili się ciemnoskórzy, więc trzeba było odgrodzić się od nich płotem granicznym.

Marcin Kołodziejczyk
11.11.2025
null
Społeczeństwo

Spadek urodzeń jest naszą przyszłością. Skończyły się czasy: nieważne, jaki mąż i związek, byle był

Polska cały czas doświadcza przemian w formowaniu i rozpadzie związków. Są wyliczenia, że 50–60 proc. kobiet zawrze pierwszy związek małżeński przed ukończeniem 50. roku życia – mówi profesor Irena Kotowska, demografka z PAN.

Agata Szczerbiak
13.11.2025
null
Społeczeństwo

Reporter „Polityki” zatrudnił się w Żabce. Jak było? „Tu się liczy tylko zdanie Basi”

W Polsce jest już 12 tys. Żabek, ciężko wyjść z domu i żadnej nie zobaczyć. Ale co widać w nich od środka? Aby się o tym przekonać, sam zatrudniłem się w jednej z nich.

Zbigniew Borek
06.11.2025
null
Polityka o historii

Rosyjski wywiad w Europie. Jak to działa? Co szpiegowała Anna Chapman?

Dobry szpieg to ktoś, o kim nie wiemy nic. O metodach działania rosyjskich służb opowiada Paweł Reszka.

Marcin Zaremba
11.11.2025
null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Świat

Operacja „Midas” wstrząsnęła Ukrainą. Co zrobi Zełenski? Takiego kryzysu nie było od początku wojny

Co zrobi Zełenski: będzie krył przyjaciół czy też wykorzysta aferę do restartu i odbudowy swojej legitymacji? Trudno sobie wyobrazić lepszy dla Rosjan scenariusz niż polityczna destabilizacja w Ukrainie.

Edwin Bendyk
12.11.2025
null
Społeczeństwo

Sojowe dzieci, czyli jak talerz stał się deklaracją polityczną. „Zapala się czerwona lampka”

Sposób odżywiania stał się polem ideologicznego konfliktu. Kotlet schabowy jest traktowany jako symbol konserwatywnej tożsamości, wegan zaś oskarża się o lewactwo. Jak to jest zatem z dzisiejszymi normami żywienia?

Paweł Walewski
10.11.2025
null
Społeczeństwo

Horror w domach seniora. Jak tych miejsc uniknąć? „Po miesiącu: połowa babci, skóra i kości”

Prywatne domy seniora wyręczają państwo: szybciej, a niejednokrotnie także taniej, można tam znaleźć miejsce dla starszej osoby wymagającej opieki. Problem w tym, że tego typu placówki podlegają jedynie iluzorycznej kontroli. A gdy tej brakuje, dochodzi do sytuacji, które burzą krew.

Agnieszka Sowa
07.11.2025
null
Społeczeństwo

Szybciej, drożej, modniej. Pokaż mi, co trenujesz, powiem ci, kim jesteś. Sport jako zjawisko klasowe

Sport amatorski to soczewka, w której odbija się hierarchia społeczna. Kto ma szansę żyć i grać w ekstraklasie?

Adrian Burtan
02.11.2025
null
Społeczeństwo

Jak się dziś żyje na granicy Polski z Rosją. Ludzie sobie nie ufają, jest pełno paradoksów

O tej granicy prawie się nie słyszy, chociaż to tutaj Polska ma 210 km bezpośredniego sąsiedztwa z wrogiem. Ciekawość obcych uruchamia tu czujność.

Ryszarda Socha
13.11.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną