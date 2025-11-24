Ważą się losy wojny i Ukrainy, Żurek mówi o Ziobrze. 5 ważnych tematów na dziś

Ukraińcy, Europejczycy i Amerykanie pracują w Genewie nad planem pokojowym zaproponowanym przez administrację Trumpa. W wersji pierwotnej zakładał niemal kapitulację Ukrainy, czy uda się go poprawić? Rosja i Białoruś kontynuują wojnę hybrydową: lotnisko w Wilnie zostało zamknięte.

1. Ważą się losy Ukrainy

W hotelu Intercontinental w Genewie w niedzielne południe rozpoczęły się rozmowy na temat 28-punktowego planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę w Ukrainie. W pierwotnej formie projekt przygotowany przez przedstawicieli USA i Rosji był skrajnie niekorzystny dla strony ukraińskiej.

W Genewie ukraińskiej delegacji przewodniczy Andriej Jermak, szef kancelarii Wołodymyra Zełenskiego, postać kontrowersyjna, nierzadko oskarżana o dążenie do zakończenia wojny wbrew interesom narodowym. Z USA do Szwajcarii przyjechali: Steve Witkoff, specjalny wysłannik Trumpa, który w imieniu USA negocjował pierwotny kształt planu, oraz szef dyplomacji Marco Rubio, uważany za najbardziej asertywnego wobec Rosji w administracji Białego Domu.

Jak pisze w „Polityce” Mateusz Mazzini, ukraińska delegacja w niedzielę spotkała się z doradcami ds. bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Według relacji naszego dziennikarza europejska kontrpropozycja wobec pierwotnego planu zawiera istotne, choć nie przełomowe zapisy. Armia Ukrainy miałaby zostać ograniczona do 800 tys. żołnierzy (zamiast 600 tys.). Kijów zachowałby też teoretyczną ścieżkę do NATO. Ponadto propozycja zakłada pełną wymianę jeńców, w tym dzieci uprowadzonych przez Rosjan z okupowanych terytoriów, a Ukraińcy mieliby przeprowadzić wybory prezydenckie „najszybciej jak się da”. Wreszcie zamrożone rosyjskie aktywa nie trafiłyby pod zarząd USA, zamiast tego wykorzystano by je jako formę reparacji dla Ukraińców, Kijów miałby otrzymać też gwarancje bezpieczeństwa „analogiczne do art. 5 traktatu waszyngtońskiego”.

„To jest długa wojna, a Rosja próbuje zachować sobie możliwość prowadzenia jej jeszcze dłużej, nie tylko przeciwko Ukrainie. Dlatego tak wysoko cenimy, że na rzecz pokoju pracuje teraz tak wielu przywódców”, napisał w niedzielę wieczorem w social mediach prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Na zakończenie niedzielnych rozmów Biały Dom poinformował, iż ukraińska delegacja uznała nową, „udoskonaloną” propozycję pokojową za zgodną z ich interesami narodowymi i strategicznymi potrzebami. Jednocześnie Kijów nie wydał własnego oficjalnego komunikatu. Rozmowy będą kontynuowane w poniedziałek.

2. Lotnisko w Wilnie zamknięte

W niedzielę wieczorem lotnisko w Wilnie zostało zamknięte z powodu pojawienia się na radarze balonów nadlatujących z Białorusi – poinformowało litewskie Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Według władz litewskich cytowanych przez Polską Agencję Prasową balony są ekspediowane przez osoby przemycające papierosy, a winę za to ponosi białoruski przywódca Alaksandr Łukaszenka, który nie powstrzymuje tego procederu. Władze Litwy twierdzą również, że to „atak hybrydowy” ze strony białoruskiego reżimu. Incydent miał miejsce trzy dni po tym, jak Litwa ponownie otworzyła swoje przejścia graniczne z Białorusią.

3. Europejski Nakaz Aresztowania wobec Ziobry?

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podczas spotkania w Wielkopolsce poinformował, że zostaną podjęte wszystkie działania w celu ściągnięcia byłego szefa resortu Zbigniewa Ziobry do Polski. Ziobro obecnie przebywa w Budapeszcie. Żurek zapowiedział, że jeżeli będzie trzeba, zostanie za Ziobrą wystawiona czerwona nota Interpolu i Europejski Nakaz Aresztowania. „Będziemy robić wszystko, żeby go ściągnąć do Polski, aby został postawiony przed polskim wymiarem sprawiedliwości” – oświadczył Żurek.

4. Izrael zabił szefa sztabu Hezbollahu

„W niedzielnym ataku na południową dzielnicę stolicy Libanu, Bejrutu, zginął szef sztabu Hezbollahu Hajtam Ali Tabatabai”, przekazała izraelska armia. Libańskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w ataku co najmniej pięć osób poniosło śmierć. Szef sztabu izraelskiej armii Eyal Zamir zaznaczył, że Tabatabai był kluczową postacią Hezbollahu, a atak miał powstrzymać tę szyicką organizację przed wzmocnieniem zdolności bojowych. Na nagraniach widać, że trafiony rakietą budynek mieszkalny jest zniszczony, a na ulicy leżą gruzy. Przed atakiem izraelskie służby nie wydały żadnego ostrzeżenia.

5. Pogoda w poniedziałek

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady śniegu. Rano możliwe są lokalne mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 300 m. Po siarczystych nocnych mrozach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od –2 st. C do 2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu gdzieniegdzie porywisty. W rejonach podgórskich i w górach miejscami przewidywane są zamiecie śnieżne.