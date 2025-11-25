Przejdź do treści
Karolina Sulej
Karolina Sulej
25 listopada 2025
Kraj

Poza skalą Beauforta

„Heweliusza” oglądałam ze ściśniętym gardłem

25 listopada 2025
Fascynują nas morskie katastrofy, jak ta „Jana Heweliusza” czy „Titanica” – jest to inna fascynacja niż w przypadku katastrof lotniczych czy kosmicznych.

Czułam, że tonę, ale strach nie przyszedł. Zamiast tego poczułam spokój, niemal pogodę ducha. Więc to była śmierć? Włączałam serial „Heweliusz” w reżyserii Jana Holoubka ze ściśniętym gardłem. Bo płynęłam w huraganie i się topiłam. Przypominały mi się zapisane pod powiekami obrazy: białe morze i niebo, jakby łódź nagle została zamknięta w śnieżnej kuli, wiatromierz, który się psuje, bo brakuje skali, cisnące się na usta przekleństwa na zmianę z pacierzem. Ale po kolei. Mój mąż jest kapitanem jachtowym, żegluje po całym świecie, pływam z nim czasem. Pewnego dnia wyznałam mu, że chciałabym kiedyś popłynąć w prawdziwym sztormie. Śmiał się ze mnie. Moje życzenie się spełniło – i nie był to prawdziwy sztorm, lecz pełnoprawny huragan, z prędkością wiatru sięgającą 100 węzłów, całkowicie poza skalą Beauforta. Zima, południowy Atlantyk, kilka osób załogi, samiuteńcy na olbrzymiej połaci wody. Miałam wrażenie, jakbym znalazła się poza czasem i przestrzenią.

Tuż przed moją turą za sterem byłam sparaliżowana strachem. A jeśli popełnię błąd? Co się z nami stanie? Jestem zbyt niedoświadczona! Co mnie podkusiło, żeby wypłynąć na takie wody? Po cholerę ludzie w ogóle pływają, przecież to nienaturalne! Ale musiałam się zebrać w sobie, ten okrutny system pogodowy trzymał nas długo i tylko sterowanie na zmianę dawało załodze szansę na odrobinę regeneracji. Kiedy wzięłam ster w ręce, czas jakby przestał istnieć. Myślałam, że minęło tylko kilka minut, gdy powiedzieli mi, żebym poszła odpocząć – jak się okazało, sterowałam godzinami. Moje ubrania były przesiąknięte słoną wodą, ręce mi drżały.

Lęk przed wodą jest powszechny i głęboki – to nie tylko lęk przed żywiołem, który odbiera nam oddech, lecz i przed tym, czym woda jest na poziomie archetypu: nieświadomością, odpuszczeniem, tajemnicą, śmiercią i życiem zarazem.

Polityka 48.2025 (3542) z dnia 26.11.2025; Felietony; s. 99
Oryginalny tytuł tekstu: "Poza skalą Beauforta"
Karolina Sulej

Karolina Sulej

Autorka jest pisarką, reporterką, scenarzystką gier i popularyzatorką antropologii mody. Napisała kilka reportażowych książek, w tym m.in. „Rzeczy osobiste. Opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady”. Twórczyni podkastów i współautorka audioserialu dokumentalnego „Supernowa”.
