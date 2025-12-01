O Ukrainie na Florydzie. Nawrocki nie spotka się z Orbánem. 5 ważnych tematów na dziś

Niełatwe negocjacje ws. pokoju w Ukrainie; Karol Nawrocki nie spotka się z węgierskim premierem; co teraz zrobi Wołodymyr Zełenski; Leon XIV w Libanie; MM-sy kontra Maślarze w PiS.

1. Rozmowy pokojowe na Florydzie

Kolejna runda negocjacji dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie została zorganizowana na Florydzie w niedzielę (spotkanie odbyło się w klubie golfowym Shell Bay Club). Po stronie USA w rozmowach uczestniczyli Marco Rubio, Steve Witkoff i Jared Kushner (prywatnie zięć Donalda Trumpa). Ukrainę reprezentował sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Rustem Umierow. Agencja AFP podała, powołując się na anonimowe źródła, że negocjacje nie należą do łatwych.

Punktem wyjścia jest 28-punktowy plan uzgodniony przez USA i Rosję, bardzo sprzyjający agresorowi i godzący w suwerenność Ukrainy, ograniczony niedawno w Genewie przez przywódców Europy i Kijów do 19 punktów. Marco Rubio uspokajał, że celem traktatu będzie nie tylko pokój, ale i jego trwałość, a także niepodległość Ukrainy. W tym tygodniu znów mają się spotkać również delegacje USA i Rosji.

2. Nawrocki nie spotka się z Orbánem

Prezydent Karol Nawrocki w najbliższą środę udaje się na Węgry – w Ostrzyhomiu weźmie udział w szczycie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej (Polska, Czechy, Słowacja, Węgry). Pierwotnie miał się spotkać również z prezydentem Węgier Tamasem Sulyokiem i premierem Viktorem Orbánem w Budapeszcie. Tak się nie stanie, ponieważ szef węgierskiego rządu kilka dni temu poleciał do Moskwy, by rozmawiać m.in. o energetyce.

„Prezydent Karol Nawrocki konsekwentnie opowiada się za szukaniem realnych sposobów zakończenia wojny na Ukrainie wywołanej przez Federację Rosyjską”, przekazał na platformie X Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii Nawrockiego. Szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha skomentował, że to „naprawdę dobra decyzja”.

Z informacji TVN24 wynika, że Nawrocki rozważał trzy scenariusze: zupełne odpuszczenie podróży do Węgier, spotkanie z Orbánem mimo odczuć opinii publicznej i kompromisowe rozwiązanie, czyli udział w szczycie Grupy Wyszehradzkiej. Wybrał to ostatnie.

3. Kijów: Jermak odwołany, co zrobi Zełenski?

Andrija Jermaka, szefa swojego biura, Wołodymyr Zełenski odwołał w ostatni piątek. To pokłosie afery korupcyjnej określanej jako „Mindiczgate”, która wstrząsnęła Ukrainą w połowie listopada. Zełenski zwlekał z decyzją, choć Jermak pojawiał się w kontekście afery. Co więcej, to on reprezentował stronę ukraińską podczas negocjacji pokojowych w przeszłości i w Genewie w ubiegłym tygodniu. W aktualnej serii rozmów w imieniu Ukrainy występuje sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow, też wymieniany wśród osób powiązanych z korupcyjnym skandalem.

„Faktem jest, że Zełenski łatwo nie ma, bo padł ofiarą systemu, który od początku prezydentury tworzył, a Andrij Jermak był doskonałym tego systemu budowniczym i zarządcą – pisze na swoim blogu Edwin Bendyk. – I nie chodzi o niemożliwość jego zastąpienia. Rzecz nie w człowieku. System się wyczerpał i ktokolwiek obejmie funkcję szefa Biura Prezydenckiego, systemu nie odtworzy. Wśród deputowanych rośnie apetyt na przywrócenie ładu konstytucyjnego, zgodnie z którym Ukraina to republika parlamentarno-prezydencka. I prerogatywą Rady Najwyższej jest powoływanie rządu, a więc kształtowanie kluczowego organu władzy wykonawczej”.

4. Leon XIV w Libanie

Papież Leon XIV udał się w pierwszą pielgrzymkę zagraniczną – najpierw odwiedził Turcję, w niedzielę dotarł do Libanu, gdzie spędzi w sumie trzy dni. W Bejrucie powitali go prezydent Joseph Aoun i premier Nawaf Salam. „Pokój jest tutaj pragnieniem i powołaniem, jest darem i ciągle otwartym placem budowy” – powiedział Libańczykom. I dalej: „Niemal na całym świecie wydaje się zwyciężać pewien rodzaj pesymizmu i poczucie bezsilności. Ludzie nie są w stanie nawet zadać sobie pytania, co mogą zrobić, żeby zmienić bieg historii. Ważne decyzje, jak się wydaje, podejmują nieliczni, często ze szkodą dla dobra wspólnego, co uznaje się wręcz za nieuniknione przeznaczenie”. Leon XIV wskazał też m.in. na istotną rolę kobiet („mają szczególną zdolność do działania na rzecz pokoju, bo potrafią pielęgnować i rozwijać głębokie więzi”).

Dziś papież wybierze się do centrum pielgrzymkowego w miejscowości Annaja. W monasterze maronickim pomodli się przy grobie świętego Szarbela Machlufa, mnicha kanonizowanego w 1977 r. W narodowym sanktuarium maryjnym w Harissie spotka się z duchownymi. W Bejrucie weźmie udział w wydarzeniu ekumenicznym na placu Męczenników, potem spotka się z młodzieżą w Bkerke.

We wtorek ma odwiedzić szpital prowadzony w Bejrucie przez franciszkanki. Będzie się też modlić w miejscu katastrofy z 4 sierpnia 2020 r.

5. Notatnik polityczny: wojny kulinarne w PiS

„Tydzień w partii Jarosława Kaczyńskiego upłynął pod znakiem konfliktu dwóch frakcji, z którego nic specjalnie na razie nie wynika, ale jest całkiem malowniczy i wiele mówi o kondycji PiS” – pisze w „Notatniku politycznym” Wojciech Szacki, publicysta „Polityki” i analityk Polityki Insight. Teksty z cyklu, w którym omawiamy najnowsze wydarzenia i trendy polityczne, ukazują się na polityka.pl co poniedziałek.

Dzisiaj Szacki opisuje starcie tzw. MM-sów z Maślarzami. MM-sy to Mateusz Morawiecki i jego sprzymierzeńcy, Maślarze to grupa pod przewodem europosła Patryka Jakiego, choć w tym wypadku trudno mówić o jednym liderze. W obu grupach są politycy, którzy widzą się w roli szefa przyszłego rządu. Bo frakcyjne spory w PiS to nie tylko polityczny folklor, ale i przymiarki przed kolejnymi wyborami. „A dlaczego Kaczyński nic z tym nie zrobi?” – o tym w tekście Wojciecha Szackiego.