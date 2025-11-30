Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer
30 listopada 2025
Świat

1376. dzień wojny. Czym tak naprawdę będzie się różniła wojna w Polsce od wojny w Ukrainie

30 listopada 2025
Ukraiński żołnierz sił specjalnych Ukraiński żołnierz sił specjalnych Mykyta Shandyba / East News
Wroga konfrontacja czy wręcz wojna nowego typu już jest prowadzona przeciwko Polsce. Dlaczego Rosjanie wybrali tak dziwny sposób działania?

Okazuje się, że niesławny pakt Dmitriew–Witkoff miał jednak tajne aneksy. Jak pisze „Wall Street Journal”, w tle są propozycje wielkich interesów, które amerykańscy biznesmeni mieliby robić we współpracy z Rosją, łącznie z inwestycjami w rosyjską gospodarkę. Wszystko kosztem Ukrainy, a pośrednio też Europy. Chyba nie ma co więcej tego komentować.

Władimir Putin podpisał dekret nakazujący przeprowadzenie pełnej rusyfikacji terenów okupowanych Ukrainy. Do 2036 r. 95 proc. mieszkańców ma deklarować rosyjską tożsamość narodową. Co to oznacza w praktyce: czystki etniczne, ostre prześladowania, intensywną indoktrynację.

Rosyjska gospodarka jest w zapaści, ale daleka od upadku. Putin podpisał też dekret podnoszący VAT z 20 do 22 proc. w nadziei na zmniejszenie deficytu, ale to się pewnie przyczyni do wzrostu inflacji.

Rosyjskie media, po konferencji Putina z 27 listopada, rozpowszechniają tymczasem fałszywe twierdzenia, że linia frontu zawala się, bo ukraińskie siły masowo się wycofują i poddają, pozostawiając duże obszary bez obrony; że siły rosyjskie wkrótce będą pędzić na Kijów i że już pokonały Ukraińców, muszą tylko rzecz „dokończyć”. To całkowita bzdura. Wojna nadal ma charakter pozycyjny i choć Rosjanie utrzymują od dawna inicjatywę, to wciąż ponoszą straty w ludziach i sprzęcie. Nie wiadomo natomiast, jak długo utrzyma się wysokie morale ludności ukraińskiej, która nie chce wpaść w ręce Rosjan.

Ostatniej nocy znów miał miejsce silny atak dronowo-rakietowy na Ukrainę, skoncentrowany na infrastrukturze energetycznej, by pozbawić konkretne tereny źródeł prądu i ogrzewania.

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Michał Fiszer, współpr. Jacek Fiszer

Mjr rez. dr inż. pil. Michał Fiszer. Były pilot wojskowy i instruktor na samolotach naddźwiękowych Su-22, wykładowca Collegium Civitas, publicysta wojskowej prasy specjalistycznej (Zespół Badań i Analiz Militarnych), uczestnik misji pokojowych ONZ: UNPROFOR w byłej Jugosławii i UNIKOM w Iraku i Kuwejcie, absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Obrony Narodowej, modelarz amator, entuzjasta kolei.

Jacek Fiszer – niezależny analityk, publicysta Zespołu Badań i Analiz Militarnych, znawca techniki wojskowej i współczesnych konfliktów zbrojnych, interesujący się też energetyką jądrową i transportem szynowym, z którym jest związany zawodowo. Prywatnie syn Michała Fiszera.
Reklama