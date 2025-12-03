Przejdź do treści
Redakcja „Polityki"
3 grudnia 2025
Kraj

Witkoff spotkał się z Putinem, Nawrocki wetuje, kolejne nominacje do Paszportów. 5 tematów na dziś

3 grudnia 2025
Delegacja USA spotkała się w Moskwie z Putinem.
Delegacja USA spotkała się w Moskwie z Putinem; Nawrocki za zakazem futer, weto dla łańcuchów; ustawa o kryptowalutach wraca do Sejmu; kolejne nominacje do Paszportów „Polityki”; jest już nowy numer.

1. Delegacja USA spotkała się w Moskwie z Putinem

Delegacja, której przewodzi Steve Witkoff, spotkała się na Kremlu z Władimirem Putinem, by omówić amerykańską propozycję planu pokojowego dla Ukrainy. To już szósta w tym roku wizyta przedstawiciela Białego Domu w Moskwie. Na rozmowach pojawili się też specjalny wysłannik rosyjskiego prezydenta Kiriłł Dmitrijew oraz Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa.

Szczegółów spotkania nie ujawniono, strona rosyjska uznała rozmowy za „produktywne”. Również we wtorek, jeszcze przed spotkaniem z amerykańską delegacją, Władimir Putin komentował stanowisko europejskich przywódców wobec wojny w Ukrainie. „Nie zamierzamy walczyć z Europą, mówiłem już o tym sto razy. Ale jeśli Europa zapragnie z nami walczyć i zacznie to robić, to jesteśmy gotowi choćby zaraz” – powiedział.

Poza Amerykanami do Moskwy przybył też chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi. „Symbolicznie ziszcza się marzenie Rosjan o świecie wielobiegunowym, w którym te trzy mocarstwa miałyby odgrywać centralną rolę, dzieląc między siebie strefy wpływów” – piszą Michał i Jacek Fiszerowie.

2. Nawrocki za zakazem futer, weto dla łańcuchów

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję w sprawie dwóch ustaw dotyczących ochrony zwierząt. Podpisał zakaz hodowli zwierząt na futra, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, a zawetował tzw. ustawę łańcuchową, czyli zakazującą trzymania psów na uwięzi, co nadal jest powszechnym zwyczajem na wsi.

„Choć intencja ochrony zwierząt jest słuszna i szlachetna, to sama ustawa była źle napisana. Zamiast rozwiązywać problemy, tworzyła nowe, które mogły doprowadzić do pogorszenia, a nie polepszenia sytuacji zwierząt” – wyjaśniał swoją decyzję dotyczącą weta na portalu X.

Jednocześnie podkreślił, że ponad 2/3 społeczeństwa, w tym także mieszkańców wsi, popiera zakaz hodowli zwierząt na futra. Przypomniał też, że rozmawiał z przedstawicielami branży i że ich oczekiwania – ośmioletni okres przejściowy, odszkodowania – zostały uwzględnione w ustawie.

Jak zauważa w „Polityce” Agnieszka Sowa, w sprawie zawetowanej ustawy łańcuchowej nic nie jest jeszcze przesądzone. Sejm może prezydenckie weto odrzucić większością 3/5, a więc 276 posłów. A za przyjęciem ustawy w Sejmie głosowało 280. „Powszechnie wiadomo było, że prezes Jarosław Kaczyński oczekiwał, że Nawrocki podpisze obie ustawy. Za to Konfederacja apelowała o podwójne weto. Więc Nawrocki postąpił według przysłowia: »Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek«” – pisze nasza autorka.

3. Ustawa o kryptowalutach wraca do Sejmu

Ponowne skierowanie projektu ustawy do Sejmu po prezydenckim wecie Karola Nawrockiego zapowiedział Donald Tusk. „Przyjmiemy i prześlemy jeszcze raz w trybie natychmiastowym projekt ustawy o kryptoaktywach. Jest szansa panie prezydencie, aby nie wiązać pana nazwiska z kryptoaferą” – powiedział we wtorek premier w wystąpieniu przed posiedzeniem rządu.

Ustawa ma na celu m.in. implementację unijnych przepisów. Według jej zapisów nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować ma Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne, by chronić klientów i rynek przed nieuczciwymi praktykami.

„Zawetowane przepisy realnie zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. Ustawa o rynku kryptoaktywów przewiduje możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptowalut jednym kliknięciem. Przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć” – takie uzasadnienie weta pojawiło się na stronie Kancelarii Prezydenta.

Prezydenckie weto nie sprawia, że rynek kryptoaktywów będzie funkcjonował tak jak dawniej. Unijne rozporządzenie MiCA weszło w życie 30 grudnia 2024 r. i obowiązuje w Polsce, jednak brak ustawy utrudnia jego praktyczne stosowanie. Bez ustawy polskie firmy nie będą mogły uzyskać licencji w kraju, a istniejące mogą działać na dotychczasowych zasadach tylko do 1 lipca 2026 r.

„Jeśli do tej pory sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, polskie firmy będą musiały emigrować nie tyle do bardziej liberalnych państw, ile gdziekolwiek w UE, by uregulować swój status. Nie wiem, czy dokładnie o to chodziło branży krypto i prezydentowi” – pisze w „Polityce” Adam Grzeszak.

4. Kolejne nominacje do Paszportów „Polityki”

W tym tygodniu przedstawiamy nominacje w kolejnych dwóch kategoriach: muzyka popularna i sztuki wizualne. W tej pierwszej wyróżnieni to pianista, kompozytor i animator kultury Marcel Baliński, znany z eliminacji do konkursu Eurowizji podlaski duet Sw@da i Niczos i rockowy WaluśKraksaKryzys.

Sztuki wizualne reprezentują rzeźbiarka Agata Ingarden, malarka Ant Łakomsk i nominowany już w 2023 r. Patryk Różycki, którego obrazy cechuje autoterapeutyczny charakter. Kolejne, ostatnie już nominacje w kategoriach książka, muzyka poważna i kultura cyfrowa poznamy 9 grudnia.

Wręczenie Paszportów „Polityki” już w niedzielę 11 stycznia 2026 r. o godz. 20, podczas gali transmitowanej przez TVP2 oraz w naszych kanałach na YouTube i Facebooku. Wtedy też przekonamy się, kto otrzyma nagrodę specjalną Kreatora Kultury oraz Paszport Czytelników. Więcej o nominacjach pod adresem polityka.pl/paszporty

5. Jest już nowy numer „Polityki”

A w nim: Paweł Reszka o tym, co się dzieje z Ukrainą i w Ukrainie, jak jest tam przyjmowany tzw. plan pokojowy Trumpa, jaka jest atmosfera po wielkiej aferze korupcyjnej, w którą zamieszani są najbliżsi współpracownicy prezydenta Zełenskiego. Anna Dąbrowska pisze o ambicjach Karola Nawrockiego, który chciałby zostać liderem, a przynajmniej patronem całej polskiej prawicy (co na to Jarosław Kaczyński?).

Jak traktować powrót języka antykomunistycznego u prawicowych polityków po wyborze Włodzimierza Czarzastego na funkcję marszałka Sejmu i Marka Siwca na szefa Kancelarii Sejmu zastanawia się Rafał Kalukin, o lęku młodych przed rozmowami telefonicznymi pisze z kolei Joanna Podgórska. A o tym, co daje człowiekowi towarzystwo zwierzaka podczas pracy, jak się czują z tym same zwierzęta – pisze Katarzyna Kaczorowska.

Do tego rozmowa ze Scarlett Johansson o jej reżyserskim debiucie; co dalej z lotniskiem w Radomiu; katoliccy nacjonaliści; kim jest Kiriłł Dmitrijew, główny negocjator Putina. I oczywiście dużo więcej.

