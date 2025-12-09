Uwaga! Ortografia. Co się zmieni w zasadach od 1 stycznia

Wraz z nowym rokiem czeka nas sporo zmian, w tym także tych związanych z zasadami pisowni. To skutek decyzji Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN z 2024 r., która przynajmniej w teorii ma ułatwić nam życie i zmniejszyć liczbę popełnianych błędów. Jak zatem będziemy pisać od stycznia 2026 r.?

• Wielką literą nazwy mieszkańców miast i ich dzielnic, osiedli i wsi (np. Gdynianka, Zalipianin)

• Wielką literą nie tylko nazwy firm, marek i modeli, ale również pojedynczych wyrobów (np. żółte Lamborghini)

• Rozdzielnie cząstki: „-bym”, „-byś”, „-by”, „-byśmy”, „-byście” ze spójnikami (np. Zapytałam, czy by nie mógł tego zrobić)

• „Nie-” z imiesłowami odmiennymi łącznie (np. nieopisany); podobnie z przymiotnikami (nienajlepszy) i przysłówkami odprzymiotnikowymi we wszystkich stopniach (niemiło)

• Małą literą wszystkie przymiotniki tworzone od nazw osobowych (np. koncert chopinowski)

• Człon „pół-” łącznie (np. półżartem). Ale w przypadku osób z łącznikiem (np. pół-Polka)

• Pary wyrazów równorzędnych dowolnie: z przecinkiem (np. tuż, tuż), łącznikiem (tuż-tuż) albo rozdzielnie (tuż tuż)

• Wielką literą wszystkie człony oprócz przyimków i spójników w nazwach: komet (np. Kometa Halleya), orderów, medali, odznaczeń, nagród i tytułów honorowych (Honorowy Obywatel Miasta Krakowa), a także lokali usługowych i gastronomicznych (Bar pod Szalonym Psem)

• W przypadku nazw obiektów przestrzeni publicznej wielką literą także wyraz stojący na początku – typu: aleja, most, plac, park, kościół, pomnik, pałac, willa, molo czy kopiec (np.