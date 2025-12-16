Cztery lekcje roku
Cztery polityczne lekcje 2025 roku. To był rollercoaster, ale następne starcia będą jeszcze gwałtowniejsze
To był przede wszystkim czas wyborów prezydenckich, które miały się stać naturalnym dopełnieniem przełomu z października 2023 r. Pierwsze dwa lata rządów Tuska były traktowane jako rozgrzewka przed decydującą rozgrywką, wiele rządowi Tuska wybaczano, wypełnianie obietnic prolongowano na drugą połowę kadencji. Kiedy w listopadzie 2024 r. PiS przedstawił swojego „kandydata obywatelskiego” Karola Nawrockiego, spodziewano się łatwej rywalizacji, ponieważ prawicowy pretendent jawił się jako ktoś surowy politycznie i wizerunkowo, bez polotu i doświadczenia. Przewagi Rafała Trzaskowskiego wydawały się na tyle zdecydowane, że praktycznie wszyscy już czekali na ostateczne rozstrzygnięcie.
Jeszcze przed wyborami próbowano przyspieszyć kwestie rozliczeń polityków PiS za okres ich rządów – ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara spotykały zarzuty, że sprawy idą zbyt powoli. Dlatego w pierwszych miesiącach 2025 r. zaczęło się coś dziać: ukazał się raport badający 200 spraw, jakie prowadziła prokuratura za czasów Zbigniewa Ziobry, uchwalono tzw. lex Romanowski, aby uniemożliwić posłowi PiS „na wygnaniu” wykonywanie obowiązków, wszczęto śledztwo w sprawie „dwóch wież”, także tzw. działek Morawieckiego (potem to umorzono, ale sprawa wyborów kopertowych trwa), było uchylenie immunitetów posłów PiS Kaczyńskiego, Błaszczaka, Mateckiego, potem także Ziobry, Mejzy i innych. W ramach małego ukłonu w stronę Konfederacji, w odróżnieniu od PiS, rząd przyjął w marcu tzw. pierwszy pakiet deregulacyjny, potem przyjęty w Sejmie. Wszystko zmierzało do wyborczej kulminacji, która poszła zupełnie nie tak, jak sobie wyobrażano.
Jeśli szukać w odchodzącym roku momentów krytycznych, to na pewno była nim kwietniowa debata prezydencka w Końskich.