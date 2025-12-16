Przejdź do treści
Marek Świerczyński
16 grudnia 2025
Kraj

Awantura o MiG-i. Czy decyzję rządu Nawrocki uznał za próbę podłożenia mu nogi?

Myśliwiec MiG-29 Myśliwiec MiG-29 Mateusz Kotowicz / Reporter

Polska omawia z Ukrainą warunki przekazania myśliwców MiG-29, którym kończy się przydatność techniczna – w ten sposób Sztab Generalny WP potwierdził w ubiegłym tygodniu przecieki o najpoważniejszym od lat wsparciu sprzętowym dla Kijowa. 14 polskich MiG-ów pojechało na Ukrainę już w 2023 r. – w kawałkach przeznaczonych do złożenia. Samoloty były Ukrainie bardzo potrzebne, bo Zachód nie spieszył się z F-16, ale dostarczał precyzyjne uzbrojenie, by radzieckie myśliwce mogły razić rosyjskie wojska. Polska przekazała MiG-i jako symbol, ale w masie wojskowego wsparcia dominował poradziecki sprzęt dla wojsk lądowych. Z czasem jego zasoby stopniały, a Warszawa niechętnie dzieliła się cennym, nowoczesnym uzbrojeniem, gdy USA i Europa Zachodnia wreszcie ruszyły. W kraju zostało 14 MiG-ów, które z Malborka pełnią dyżury szybkiego reagowania, przechwytując intruzów z Rosji nad Bałtykiem, ale i służą celom szkoleniowym.

Czas ich bezpiecznej służby nieuchronnie się kończy, tak jak minął czas uderzeniowych odrzutowców Su-22. W przyszłym roku Polska pożegna szybkie i piękne myśliwce Mikojana-Guriewicza. W bazach wylądują bowiem amerykańskie maszyny nowej generacji F-35, a po dwóch latach szkoleń patrole przejmą koreańskie FA-50. A to pozwoli wykonać gest potrzebny Ukrainie i zarazem przydatny Polsce.

I tu przechodzimy do polityki, bo kwestia przekazania MiG-ów podzieliła naszą klasę polityczną. Prezydent Nawrocki – za granicą! – wyraził zaskoczenie komunikatem polskiego sztabu, mimo że przedstawiciele BBN wiedzieli o sprawie z obrad rządowego komitetu bezpieczeństwa. Ministrowie zarzucili więc ludziom Nawrockiego niekompetencję i złą wolę. A wszystko to dzieje się w oczekiwaniu na wizytę w Polsce Wołodymyra Zełenskiego (w piątek 19 grudnia), który przymknął oko na dyplomatyczne reguły precedencji, zamierza przyjechać i podziękować Nawrockiemu, skoro ważny partner i sojusznik sobie tego życzy.

Polityka 51/52.2025 (3545) z dnia 16.12.2025; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 8
Oryginalny tytuł tekstu: "Awantura o MiG-i"
Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
