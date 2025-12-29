Rozrachunki z PiS

Rozliczenie rządów PiS w 2025 r. wyraźnie przyspieszyło. Adam Bodnar według Donalda Tuska robił to zbyt wolno, więc na stanowisku ministra sprawiedliwości zastąpił go Waldemar Żurek. Urobek z ostatnich miesięcy jest całkiem pokaźny. To m.in. uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze – który, jak twierdzą w PiS, wcale nie uciekł na Węgry, tylko nie może stamtąd wrócić. To skierowanie aktu oskarżenia przeciwko byłemu szefowi MON Mariuszowi Błaszczakowi za przekroczenie uprawnień. Podobnie – i za to samo – przeciwko Danielowi Obajtkowi. Nawet Mateusz Morawiecki usłyszał zarzuty za „wybory kopertowe”.

Są też kolejne akty oskarżenia w aferze związanej z Funduszem Sprawiedliwości, m.in. przeciwko posłowi Dariuszowi Mateckiemu. Toczących się śledztw są zresztą dziesiątki. Powstały dla nich w Prokuraturze Krajowej specjalne zespoły. Śledczy zajmują się też przypadkami z tzw. raportu Bodnara – zawiera on ponad 200 spraw, które umorzyła prokuratura za czasów Ziobry i które trzeba teraz uczciwie poprowadzić (np. sprawa dwóch wież Kaczyńskiego). Do wyborów raczej nie uda się nikogo osądzić, ważne jednak, by do sądów trafiły akty oskarżenia. A czasu jest coraz mniej.