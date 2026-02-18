Wiemy, kto podpisał umowę na wynajęcie braunistom hotelu w Łochowie. Co na to Grochowski?

Dyrektor hotelu w Łochowie doskonale wiedział, że wynajmuje go na zjazd Konfederacji Korony Polskiej. Sam podpisał umowę, i to bezpośrednio z Grzegorzem Braunem. Tydzień po tym, jak podali sobie ręce, właściciel hotelu spotkał się z Karolem Nawrockim.

Władysław Grochowski, właściciel Arche, piarowo całkiem sprytnie rozegrał temat wynajęcia hotelu na styczniowy zjazd Korony Grzegorza Brauna. Kiedy w piątek, dzień przed imprezą, wyszło na jaw, że odbędzie się właśnie tutaj, w mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się wezwania do zbojkotowania całej sieci (w sumie 23 hotele).

Grupa Arche jeszcze w piątek wydała oświadczenie. „Dochodzą do nas sygnały, że planowane na jutro – sobotę 31 stycznia b.r. w obiekcie Pałac i Folwark Łochów – wydarzenie jest powiązane z kontrowersyjną postacią polityka, z którego poglądami nie utożsamiamy się”. I dalej: „firma obsługuje każdego roku ponad 5 tys. różnych wydarzeń MICE (kongresy, konferencje, zjazdy, eventy itp.), ale zgodnie z prawem nie może prowadzić selekcji organizatorów lub ich gości, a jedynie badać dokumenty, wymagane do złożenia zlecenia i zawarcia umowy. Kwestią organizacji eventów zajmują się zawsze bezpośrednio hotele”.

Grochowski dodał od siebie, że „dopiero co dowiedział się o całej sprawie”. Ubolewał, że „niestety tego typu zdarzenia to paliwo dla ekstremizmów, nakręcania spirali podziałów i radykalizmu, które są czymś zupełnie obcym moim wartościom oraz firmy, którą zbudowałem. Absolutnie nie jest nam po drodze z panem Braunem. Zdecydowałem więc, że cały przychód z tej imprezy przekażemy na pomoc walczącej Ukrainie, którą od pierwszego dnia wojny bardzo mocno wspieramy” – napisał biznesmen.

