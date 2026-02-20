Przejdź do treści
Mateusz Mazzini
Mateusz Mazzini
20 lutego 2026
Kraj

Straż Graniczna rozbiła szajkę przemytników ludzi. Polska staje się dla nich eldorado?

20 lutego 2026
Straż Graniczna Straż Graniczna Leszek Kotarba / East News
Pościg na ulicach Gdańska, przeszukanie aż 17 lokalizacji w województwie pomorskim. Konfiskata biżuterii, pieniędzy i „przedmiotu przypominającego broń palną”, jak informują służby prasowe MSW. A w tle może nawet dwa tysiące ofiar.

Z informacji udostępnionych przez Straż Graniczną i szefa resortu spraw wewnętrznych Marcina Kierwińskiego wynika, że grupa była rozpracowywana od 2024 r. Do aresztowań doszło w kilku miejscach jednocześnie – na czele grupy stali Ukrainiec i Polak, ale związani z nią byli również obywatele m.in. Uzbekistanu. Najprawdopodobniej ich głównym obszarzem działalności była Ameryka Łacińska, gdzie rekrutowano osoby do pracy w Polsce.

Sam wątek latynoamerykański każe sugerować, że czymkolwiek tak naprawdę przestępcy zajmowali się w Polsce, raczej ani nie działali w pojedynkę, ani też nie wpadli na ten pomysł sami. Należy się spodziewać, że polskie służby rozmontowały tylko lokalną część międzynarodowej, znacznie poważniejszej operacji przemytniczej.

Polska, czyli handel ludźmi

Dotychczas, jak informuje Straż Graniczna, udało się ustalić tożsamość 50 ofiar – szacunki władz wskazują, że może być ich nawet 2 tys. Sposób działalności grupy opierał się na rekrutowaniu pracowników przede wszystkim w Kolumbii, możliwe, że działali też w innych krajach. Oferowano pracę zarobkową, załatwiano wszystkie formalności związane z wizą Schengen, choć często, jak w Polskim Radiu tłumaczył w piątek płk Tomasz Nowak z Komendy Głównej Straży Granicznej, poszkodowani byli przekonani, że praca czekać będzie na nich we Francji, Hiszpanii, Niemczech lub innych krajach Europy Zachodniej.

