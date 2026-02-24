Nawrocka i Brzezińska-Hołownia, mundurowe emerytki przed 40. Jak to możliwe? Ten system to tabu

Pierwsza dama Marta Nawrocka i niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia, obie przed czterdziestką, zostały mundurowymi emerytkami. Armia młodych pobierających do końca życia emerytury mundurowe rośnie szybciej niż tych, którzy mają nas bronić. Każdego roku państwo wydaje na nie ponad 30 mld zł. Ten system to tabu.

Marta Nawrocka tego samego dnia, 6 sierpnia 2025 r., została pierwszą damą i emerytką, w wieku 39 lat, po 18 latach pracy. Była funkcjonariuszką Służby Celnej, potem Celno-Skarbowej, a na końcu Krajowej Administracji Skarbowej. Przywilej zakończenia służby po 15 latach zawdzięcza prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który podpisał w 2017 r. ustawę Zjednoczonej Prawicy, przyznającą status służby mundurowej i wiążące się z nim przywileje emerytalne służbom celnym i skarbowym. Wcześniej celnicy musieli pracować tak jak większość Polaków, kobiety do 60. urodzin.

Jako emerytce Marcie Nawrockiej należy się więc w tym roku trzynastka i czternastka, bo emeryci mundurowi nie mogą być traktowani gorzej niż zwykli, z ZUS. Prawica zadbała też o emerytury pierwszych dam, od 2021 r. Kancelaria Prezydenta odprowadza składki emerytalne na indywidualne konto w ZUS żonom prezydentów. Kiedy więc Marta Nawrocka osiągnie wiek emerytalny, w którym aktywność zawodową mogą kończyć zwykłe Polki, będzie mogła zwrócić się do ZUS o wyliczenie drugiej emerytury.

Niedoszła pierwsza dama Urszula Brzezińska-Hołownia odeszła na emeryturę w styczniu tego roku, po 15 latach służby, w wieku 38 lat, dokładnie tak jak Marta Nawrocka. Była pilotem wojskowym, latała na MiG-ach 29, które przekazujemy Ukrainie. Jeśli zechce, może teraz dorabiać w aktywnej rezerwie, wynagrodzenie zwolnione jest z podatku PIT. Świadczenia pilotów bywają wyższe niż generałów – zauważa emerytowany wojskowy. A już wiele lat temu media podawały, że emerytura biskupa Sławoja Leszka Głódzia, który miał stopień generała, przekraczała 20 tys. zł.

Świadczenia wojskowych, którzy rozpoczęli służbę po 1999, a przed 2013 r., zależą od wielu czynników. Liczy się m.in. pobyt na misjach, stopień i wiele różnych dodatków stałych.