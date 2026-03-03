Polska debata nad bombą atomową eksplodowała z niezwykłą siłą. Czy możemy ją zbudować? Co bomba dała innym? I czy własny parasol atomowy jest nam potrzebny? Premier Tusk zapowiedział rozmowy z Francją i kilkoma innymi sojusznikami na temat europejskiego systemu odstraszania nuklearnego.

Prezydent Karol Nawrocki wyprowadził iście atomowy cios. W Polsacie w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim zadeklarował, że jest za pozyskaniem przez Polskę zdolności nuklearnych. Pytanie padło w kontekście europejskich debat o wspólnym nuklearnym odstraszaniu. Nawrocki stwierdził, że powinno być ono drogą do osobnego „polskiego potencjału”, ale z poszanowaniem regulacji międzynarodowych. Skontrowany, czy Amerykanie na to pozwolą, prezydent odparł, że nie wie, ale realia kraju frontowego temu sprzyjają.

Polska deklaracja „za bombą”, padająca z najwyższego szczebla, poniosła się w świat. Zaowocowała nagłówkami w Bloombergu, Politico i wielu innych mediach. W komentarzach można było dostrzec echa europejskich obaw o wiarygodność USA, ale też nauczkę Ukrainy, która broń jądrową w 1994 r. zamieniła na zachodnie gwarancje bezpieczeństwa, warte mniej niż zadrukowany nimi papier.

W zasięgu ręki

Nawrocki nie był pierwszy. Kilka razy kwestię nuklearną poruszał za swojej prezydentury Andrzej Duda. Ostatni raz w marcu 2025 r., gdy powtórzył apel do Amerykanów i NATO o rozmieszczenie na polskim terytorium broni odstraszania w ramach nuclear sharing, czyli mechanizmu udostępniania taktycznej broni jądrowej tym państwom Sojuszu, które jej nie posiadają. Kilka dni wcześniej w Sejmie o polskiej ścieżce nuklearnej – mniej jasno – mówił też premier Donald Tusk. Kilka razy w ostatniej dekadzie zdarzało się poruszać nuklearne tematy prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. I to nawet w kontekście Europy jako potęgi atomowej. Pierwszy był jednak wiceminister obrony Tomasz Szatkowski, który w 2015 r. – również w Polsacie – wspomniał, jakoby trwały rozmowy na temat umieszczenia amerykańskich bomb jądrowych w Polsce.