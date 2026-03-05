Przejdź do treści
5 marca 2026
Kraj

Bomba domowej roboty

W pogoni za bombą atomową. Czy Polska może ją mieć i czy to ma w ogóle sens

Polska mogłaby podjąć nuklearną grę zarówno z sojusznikami, jak i z przeciwnikiem, nawet bez własnych ambicji jądrowych. Polska mogłaby podjąć nuklearną grę zarówno z sojusznikami, jak i z przeciwnikiem, nawet bez własnych ambicji jądrowych. Studio Polityka
Polska debata nad bombą atomową eksplodowała z niezwykłą siłą. Czy możemy ją zbudować? Co bomba dała innym? I czy własny parasol atomowy jest nam potrzebny? Premier Tusk zapowiedział rozmowy z Francją i kilkoma innymi sojusznikami na temat europejskiego systemu odstraszania nuklearnego.

Prezydent Karol Nawrocki wyprowadził iście atomowy cios. W Polsacie w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim zadeklarował, że jest za pozyskaniem przez Polskę zdolności nuklearnych. Pytanie padło w kontekście europejskich debat o wspólnym nuklearnym odstraszaniu. Nawrocki stwierdził, że powinno być ono drogą do osobnego „polskiego potencjału”, ale z poszanowaniem regulacji międzynarodowych. Skontrowany, czy Amerykanie na to pozwolą, prezydent odparł, że nie wie, ale realia kraju frontowego temu sprzyjają.

Polska deklaracja „za bombą”, padająca z najwyższego szczebla, poniosła się w świat. Zaowocowała nagłówkami w Bloombergu, Politico i wielu innych mediach. W komentarzach można było dostrzec echa europejskich obaw o wiarygodność USA, ale też nauczkę Ukrainy, która broń jądrową w 1994 r. zamieniła na zachodnie gwarancje bezpieczeństwa, warte mniej niż zadrukowany nimi papier.

W zasięgu ręki

Nawrocki nie był pierwszy. Kilka razy kwestię nuklearną poruszał za swojej prezydentury Andrzej Duda. Ostatni raz w marcu 2025 r., gdy powtórzył apel do Amerykanów i NATO o rozmieszczenie na polskim terytorium broni odstraszania w ramach nuclear sharing, czyli mechanizmu udostępniania taktycznej broni jądrowej tym państwom Sojuszu, które jej nie posiadają. Kilka dni wcześniej w Sejmie o polskiej ścieżce nuklearnej – mniej jasno – mówił też premier Donald Tusk. Kilka razy w ostatniej dekadzie zdarzało się poruszać nuklearne tematy prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. I to nawet w kontekście Europy jako potęgi atomowej. Pierwszy był jednak wiceminister obrony Tomasz Szatkowski, który w 2015 r. – również w Polsacie – wspomniał, jakoby trwały rozmowy na temat umieszczenia amerykańskich bomb jądrowych w Polsce.

Polityka 10.2026 (3554) z dnia 03.03.2026; Temat z okładki; s. 11
Oryginalny tytuł tekstu: "Bomba domowej roboty"
Od 2015 r. analityk ds. bezpieczeństwa Polityki Insight, szef działu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych. Specjalizuje się w polskiej polityce obronnej i zbrojeniowej, relacjach transatlantyckich w wymiarze bezpieczeństwa i NATO, konfliktach i rywalizacji globalnej. Autor ponad 1000 tekstów analitycznych i setek artykułów publikowanych na portalu Polityka.pl i w tygodniku „Polityka”. Gość licznych podkastów. Uczestnik konferencji, seminariów i paneli organizowanych przez uznane ośrodki analityczne: CEPA, German Marshall Fund, Atlantic Council, PISM, Ośrodek Studiów Wschodnich. Moderator na konferencjach Warsaw Security Forum, Defence 24 Days, Impact, Krynica Forum. Wcześniej dziennikarz m.in. BBC World Service, RMF FM, TVP, TVN24. Interesuje się historią, archeologią, zabytkami i turystyką.
