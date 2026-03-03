Kino moralnego spokoju

Bohaterka „Ołowianych dzieci” nie chce dać się zamurować niczym Antygona, nie wysadza się w powietrze jak Ordon.

Zebranie wspólnoty jest – zatrzymała mnie sąsiadka przed tablicą ogłoszeń. – Będzie pan?

– W przyszłym tygodniu mam urlop – odpowiedziałem. Nie było to dla niej wystarczające wytłumaczenie, więc dodałem: – Chyba nic ważnego, tylko przyjęcie sprawozdania.

– Dla pana pewnie nie. Ale sąsiad z parteru nie da rady ze swoją emeryturą płacić zaliczek remontowych, zwłaszcza po ostatnim rozliczeniu wody i ogrzewania.

– Chętnie pomogę, tylko nie wiem, co mogę zrobić. Swoją drogą, nie znałem pani od tej społecznie zaangażowanej strony. Wydawało mi się, że ludzie w swojej masie raczej panią denerwują.

– Bo tak jest. Mam silne postanowienie, że kiedy na świecie wszyscy będą już zdrowi i bezpieczni, zajmę się wyłącznie sobą – zakpiła bez uśmiechu. – Następnym razem niech pan przyjdzie na zebranie – dodała łagodnie.

Skończyłem oglądać „Ołowiane dzieci” do łez wzruszony i wzruszeniem swoim zdziwiony, gdyż pierwsze dwa odcinki powodowały we mnie głównie irytację. Denerwowałem się na hutę jak z „Harry’ego Pottera”; na Joannę Kulig w sandałkach na obcasie grzęznącą w miałkim gruncie robotniczego osiedla; na łopatologicznie pchaną widzowi przed oczy trującą sadzę, której oczywiście nie widzi ciemny śląski lud. I nagle gdzieś w połowie serialu irytacja mi przeszła, a jej miejsce zajęło zachwycone zadziwienie.

Bo to nie jest opowieść o epidemii ołowicy rozpoznanej przez prof. Bożenę Hager-Małecką na podstawie badań, które pediatra Jolanta Wadowska-Król przeprowadziła na prawie 5 tys. dzieci z Szopienic, podejrzewając zatrucie metalami ciężkimi. To jest film o tym, że prawda może wyzwolić ludzi z nieszczęścia spowodowanego przez kłamstwo, niewiedzę, ignorancję.