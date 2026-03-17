Bez trybu i Trybunału

Koalicja rządząca wybrała sześcioro sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. Tylko czy uda się jej wprowadzić ich do TK?

Wybrani zostali: dr Magdalena Bentkowska, która w czasach rządów PiS broniła pro bono aktywistów opozycji ulicznej; dr hab. Marcin Dziurda, w latach 2006–12 prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa; Anna Korwin-Piotrowska, sędzia; dr hab. Krystian Markiewicz, sędzia, do 2025 r. prezes Stowarzyszenia Sędziów Iustitia; dr hab. Dariusz Szostek, ekspert w dziedzinie cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, oraz dr hab. Marcin Taborowski, ekspert w dziedzinie prawa UE i były zastępca RPO.

Tuż przed wyborem sędziów na wniosek posłów koalicji rządzącej Sejm przyjął uchwałę, w której stwierdza, że obecność nowych sędziów w TK jest działaniem przyczyniającym się do tego, by Trybunał „spełniał wymogi sądu ustanowionego na mocy prawa, niezawisłego i bezstronnego”. Jednak w tej samej uchwale stwierdza się też, że Bogdan Święczkowski został wybrany na prezesa TK w sposób niezgodny z prawem, bo z udziałem dublerów. A więc Trybunałem „kieruje faktycznie osoba nieuprawniona, a podejmowane przez nią czynności (…) były i są nadal dokonywane z naruszeniem prawa”. Z tego zaś można wnioskować, że wyroki TK, nawet z udziałem nowych sędziów, nadal nie będą uznawane przez rządzących, a premier Tusk nadal nie będzie ich drukował.

Ale wiele wskazuje na to, że nowi sędziowie nie zostaną dopuszczeni do orzekania. Nie zaprzysięgnie ich prezydent, bo procedura ich wyboru (pisowska) została zaskarżona przez PiS do TK. A jeśli nie zaprzysięgnie ich prezydent, to prezes Święczkowski nie dopuści ich do orzekania – i nie pomogą zaprzysiężenia zastępcze w postaci ślubowania złożonego przed notariuszem czy Sejmem.

Rozprawę w TK wyznaczono na 17 marca. Trybunał jest przed poważnym dylematem. To, że ma orzec o niekonstytucyjności procedury, to pestka, ale chodzi o to, od kiedy ten wyrok ma obowiązywać?