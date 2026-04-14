Przejdź do treści
Ewa Siedlecka
Ewa Siedlecka
14 kwietnia 2026
Kraj

Wojna pozycyjna o Trybunał

14 kwietnia 2026
Nowo wybrani sędziowie TK

Czworo sędziów, których prezydent Nawrocki nie zechciał zaprosić do złożenia ślubowania, a także dwoje, od których je odebrał, złożyło w czwartek ślubowanie w sali kolumnowej Sejmu, w obecności marszałków Sejmu i Senatu, przedstawicieli samorządów zawodów prawniczych oraz byłych prezesów Trybunału (z wyjątkiem Julii Przyłębskiej). A także notariusza, który złożenie ślubowania każdemu sędziemu notarialnie potwierdził. Sędziowie rotę ślubowania poprzedzali frazą: „Zwracam się do prezydenta RP”. I dodawali: „Ślubuję wobec prezydenta RP”, aby podkreślić, że – jak każe ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego – ślubowali „wobec prezydenta”.

Następnie zjawili się w siedzibie TK, aby podjąć obowiązki. Gabinety i przydzielone sprawy czekały tylko na dwoje sędziów – tych, od których prezydent osobiście odebrał przyrzeczenie. Z pozostałymi prezes TK Bogdan Święczkowski odbył indywidualne rozmowy, informując, że po to, by nawiązać z nimi stosunek służbowy, powinien dostać od prezydenta pisemne potwierdzenie złożenia przyrzeczenia. Przyznał, że nie wymaga tego prawo, ale dotychczasowy obyczaj. Następnego dnia sędziowie przynieśli więc notarialnie sporządzony protokół z odbytego ślubowania zaopatrzony w pieczęć Kancelarii Prezydenta, potwierdzającą, że dokument przyjęła. I domagali się przydzielenia im gabinetów i spraw.

Jeśli tak się nie stanie, zamierzają wystąpić do sądu pracy z pozwami o ustalenie istnienia stosunku służbowego. Z kolei prezydent, ustami szefa swojej Kancelarii, zapowiedział złożenie wniosku do TK o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy prezydentem a marszałkiem Sejmu o to, kto odbiera od sędziów ślubowanie. Jeśli sprawa o spór kompetencyjny zawiśnie przed TK, sądy powinny zawiesić postępowania, które jej dotyczą, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

Polityka 16.2026 (3560) z dnia 14.04.2026; Ludzie i wydarzenia. Kraj; s. 6
Ewa Siedlecka

Ewa Siedlecka

Pracowała w „Gazecie Wyborczej” od 1989 do 2017 r. W „Polityce” od marca 2017 r. Pisze o prawie, prawach człowieka, prawach mniejszości, prawach zwierząt, o bioetyce, o społeczeństwie obywatelskim. Dziennikarstwo uważa za okazję do robienia pożytecznych rzeczy.
