Mea pulpa Jolanta Fraszyńska straciła wszystkie oszczędności, bo padła ofiarą oszustów.

• Monika Jaruzelska, córka wiadomo kogo, będzie kandydowała w wyborach samorządowych z list SLD. Dobry ruch. Wreszcie będzie u nas jak w „Gwiezdnych wojnach”. „Potomek tyrana” pokona imperium zła. • Nergal, etatowy satanista, z okazji Dnia Kobiet objawił się w sieci z piosenką, gumowym penisem i przymocowaną do niego figurką Chrystusa. Jak widać, pierwsze 40 lat dzieciństwa jest najgorsze. Potem już tylko z górki. • Jest.

• Monika Jaruzelska, córka wiadomo kogo, będzie kandydowała w wyborach samorządowych z list SLD. Dobry ruch. Wreszcie będzie u nas jak w „Gwiezdnych wojnach”. „Potomek tyrana” pokona imperium zła. • Nergal, etatowy satanista, z okazji Dnia Kobiet objawił się w sieci z piosenką, gumowym penisem i przymocowaną do niego figurką Chrystusa. Jak widać, pierwsze 40 lat dzieciństwa jest najgorsze. Potem już tylko z górki. • Jest. Wrócił. Legenda znów w akcji. Bartłomiej Misiewicz został doradcą personalnym zarządu TV Republika. Doskonały ruch. Kto jak kto, ale on wie najlepiej, jak unikać takich ludzi jak on. • Sensacje w sieci wzbudziły ostatnio zdjęcia Anny Muchy. W myśl zasady: jeśli pod zdjęciem aktorki jest kilka tysięcy polubień, to brak jej tylko jednego. Ubrania. Szkoda. • Na wystawie w Muzeum POLIN zaprezentowano tweety Magdaleny Ogórek i Rafała Ziemkiewicza, jako przejaw współczesnego antysemityzmu. Jeśli chodzi o Ogórek, to na usta ciśnie mi się jedno słowo – pomidor. • Karolina Korwin-Piotrowska rzekła coś na temat Popka w „Tańcu z gwiazdami”. Padają zwroty patologia i przestępca. Nie padają zwroty resocjalizacja i druga szansa. Nietolerancja to ciężkie schorzenie. Trudno je rozchodzić. • O występach Popka w „TzG” napisała Manuela Gretkowska: Porżnięty kloc w zaślepkach. Taniec z inwalidami. Według Manueli Polska jest kobietą. Czyli, jak mawiał klasyk: kobiety nie zmienisz. Możesz tylko zmienić kobietę. • W Onecie ruszył talk-show pt. „Czas na zasady”. Filip Chajzer rozmawia z gośćmi o ich pasjach, zasadach i wartościach. Sponsorem jest Okocim. Fermentację dzielimy na dolną, górną i spontaniczną. Autorowi życzę tej ostatniej. • Dorota Wellman reklamuje T-Mobile, informując, że wielu klientów po zakończeniu umowy wraca do sieci. To trochę jak w dowcipie: Gdzie leży Afryka? To musi być niedaleko, bo u nas pracuje Murzyn i dojeżdża rowerem. • TVP planuje serialową ekranizację powieści Bronisława Wildsteina „Czas niedokonany”. Saga opowiada tragedię losów polskiej rodziny zasymilowanych Żydów. Od pogromów po Rafała Ziemkiewicza. • Jolanta Fraszyńska straci

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.