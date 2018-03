Łukasz Wójcik Nowa twarz Josepha Conrada Porwanie Conrada Nowa biografia Josepha Conrada awansuje go na społecznego wizjonera. Ale Conrad, jak sam pisał, wystawia „recepty tylko dla człowieka, nie dla ludzi”.

National Portrait Gallery London Joseph Conrad Z Josephem Conradem jest ten problem, że napisano o nim i o jego książkach dużo więcej, niż on sam napisał. Conrad nie żyje już od prawie stu lat, ale jednocześnie prowadzi wciąż bogate życie intelektualne i czyni postępy, które ewidentnie wyrwały mu się spod kontroli. Przed śmiercią pisał o sobie: „Jestem tylko nędznym nowelistą, wymyślającym nędzne historie”. I nie był to przejaw fałszywej skromności, ale fundament jego pisarskiej postawy. Doświadczenia ze światem uczyniły z niego sceptyka.

Paradoksalnie pisarz jest dziś znacznie popularniejszy w Europie Zachodniej niż w Polsce, zarówno jeśli chodzi o księgarnie, jak i o dyskurs publiczny. U nas, jeśli w ogóle jest czytany, trudno mu się wyrwać z narodowo-niepodległościowej perspektywy. Jego utwory są rozkładane na elementy pierwsze w poszukiwaniu ukrytych kodów odnoszących się do nieobecnej wówczas na mapach ojczyzny. Oczywiście te kody tam są, ale już niekoniecznie na każdej stronie. Opuszczony przez Lorda Jima okręt „Patna” wcale nie musi być wyrzutem sumienia Conrada, który zostawił Polskę. Za dowód odległości dwóch Conradów – tego zachodniego i polskiego – niech posłuży przypadek „Nostromo” (1904 r.). Książka opowiada o fikcyjnym kraju w Ameryce Południowej zdominowanym przez obcą potęgę. W Polsce zapomniana, nie do zdobycia w księgarniach, jest dziś bodajże najpopularniejszą pozycją tego autora w Europie Zachodniej i USA. Przy czym tam jest traktowana niemal jako antyimperialny manifest, przepełniony progresywizmem i niepokojem, jakie wzbudza jej wielorakie odczytywanie. Taki właśnie Conrad, wyrwany z historycznego kontekstu, czytany postmodernistycznie, stał się dziś fałszywym podkładem dla dowolnych wizji społecznych. Tak widzi go również Maya Jasanoff. 1. Ta profesor historii z uniwersytetu Harvarda w listopadzie wydała książkę „The Dawn Watch. Joseph Conrad in the Global World”, co można przetłumaczyć jako „Poranna wachta”. Wydawnictwo Poznańskie, które na jesieni zaproponuje tę książkę polskiemu czytelnikowi, zdecydowało się jednak na uproszczony tytuł: „Joseph Conrad i narodziny globalnego świata”. Nie jest to typowa biografia, choć autorka stara się utrzymywać chronologiczny porządek. Nie jest to również literacka krytyka, choć nie brakuje tu odważnych porównań, rozbudowanych cytatów, poddanych głębokiej analizie. „Poranna wachta” to przede wszystkim zaduma nad globalizacją, komentarz dla naszych czasów. Jasanoff nie robi tego nachalnie, zostawia Conradowskie cytaty czy myśli, które rzeczywiście czasem brzmią tak współcześnie, że nie wymagają już instruktażowego dopowiedzenia. Autorka uważa, że Conrad jako pierwszy uchwycił konsekwencje życia w globalizującym się świecie. Według niej już ponad sto lat temu pisał o moralnych i materialnych skutkach migracji, o wielokulturowym społeczeństwie, niepokojach wywołanych przez rozwój technologiczny. Przykładem jest „Lord Jim” (1900 r.). Analizując tę książkę, Jasanoff pisze, że Conrad „należał do ostatniego pokolenia marynarzy, którzy pływali głównie na żaglowcach”. Nazywa ich zresztą arystokracją. W „Lordzie Jimie” Conrad opisuje ich jako „grupę ludzi związanych ze sobą wspólnotą niechlubnego trudu, i utrzymującą wiarę w określony kodeks zachowań”. Według Jasanoff największe napięcia w twórczości Conrada rodzą się właśnie ze złamania tego niepisanego kodu. A zastąpienie żagli silnikami parowymi Conrad odbiera jako zagrożenie egzystencjalne dla tego porządku. Dla niego ikoniczny brytyjski statek pod pełnymi żaglami ujarzmia siłę poza zasięgiem człowieka, aby docierać do wybranego celu, ale jednocześnie człowiek jest na łasce tej siły. Kariera marynarza floty handlowej osadziła Conrada w samym centrum – na mostku, można by rzec – najpotężniejszego instrumentu modernizacji i globalizacji tamtych czasów. Wybór zawodu marynarskiego i wybór języka angielskiego jako swojego to w zasadzie jedna i ta sama decyzja. W końcu handel dalekomorski uczynił Anglię globalnym imperium. Ten sam handel uczynił poniekąd również dużą część reszty świata Anglią. Poczynając od prawa morskiego, a kończąc na zasadach finansów, świat wciąż czerpie z Imperium Brytyjskiego, choć dawno przestało istnieć. Statki były więc internetem rzeczy przed erą elektryczności – pisze Jasanoff. 2. Jeszcze dalej biografka idzie w interpretacji „Jądra ciemności” (1899 r.). Marlow, czyli narrator opowiadania, ze swojego parowca płynącego w górę Konga patrzy na afrykańskich tubylców tańczących na brzegu rzeki: „Wyli i robili przerażające miny. Ale to, co najbardziej poruszało, to była myśl o ich człowieczeństwie”. W stacji wewnętrznej, głęboko w dżungli, Marlow odnajduje kulturalnego i elokwentnego, ale jednocześnie upiornego i skrajnie wyczerpanego Kurtza, handlarza kością słoniową, otoczonego boską czcią i głowami swoich ofiar. Dla Marlowa tubylcy są niemal animalni, podczas gdy Kurtz został zepsuty przez władzę nadaną mu przez europejskie imperium, którą dzierży w perwersyjnym celu niesienia cywilizacji. Marlowa przeraża nie tylko wspólnota człowieczeństwa z „wyjącymi” na brzegu ludźmi, ale i z Kurtzem. Dla Jasanoff ten ból współistnienia Marlowa okazuje się „progresywną krytyką imperializmu”. Według niej nie chodzi o to, że tamte „dzikusy” są nieludzkie, ale że każdy człowiek może zostać „dzikusem”. Charakteryzując poglądy Conrada, Jasanoff przyznaje jednocześnie, że wpisują się one w kolonialny i imperialny szowinizm tamtych czasów, w którym barbarzyńskość to ciemność, natomiast cywilizacja to jasność. Marlow uważa Afrykanów za przedstawicieli wyimaginowanej prehistorii – animalnych ignorantów, którzy są jednak moralnie niewinni. Z kolei Kurtza ma za zdolnego do barbarzyństwa z wykorzystaniem całej tej brutalności, jaką przypisuje się „dzikim”, ale jednocześnie z cywilizacyjnym sprytem. Mogłoby się wydawać, że nie sposób tu ominąć Conradowskiego rasizmu. W jego książkach niebiali, nieeuropejscy bohaterowie są trudni do odróżnienia w swojej masie, a więc jakby pozbawieni osobowości. W „Szaleństwie Almayera” (1895 r.) Conrad kreśli postać niewolnicy z Borneo. W jej umyśle „spoczywają bezużyteczne i jałowe nasiona całej miłości i całej nienawiści”. Opisuje jej „w połowie dopiero uformowany umysł, który jest więźniem jej ciała, które z kolei jest więźniem woli kogoś innego”. Jasanoff próbuje tłumaczyć Conrada, wskazując, że jednak podjął próbę „wejścia w umysł tej właśnie niewolnicy”. Ale autor „Szaleństwa…” w przytoczonym fragmencie wprost odmawia tej kobiecie samoświadomości i złożoności, którą obdarza tak hojnie białych bohaterów. Problem w tym, że Jasanoff, aby zrobić z Conrada bohatera swojej opowieści, relatywizuje jego rasizm i mizoginię. Nie były one w tamtych czasach niczym wyjątkowym – naturalny dystans wobec „wyjących” na brzegu musiał prowadzić u Conrada do ich wyobcowania. Ale Jasanoff wydaje się tego nie zauważać. Pisze, że czuje wspólnotę z Conradem, bo „był on jednym z nas, obywatelem zglobalizowanego świata”. Terroryzm, nierówności, wyzysk – te problemy współczesności widzi w jego książkach. Stąd w „Porannej wachcie” ucieka się do ryzykownego eksperymentu: próbuje wejść w umysł autora poprzez to, co napisał. I aby to zrobić, często nawiązuje do historycznych wydarzeń. Tak jest choćby w przypadku „Tajnego agenta” (1907 r.). Punktem wyjścia dla tej noweli był nieudany zamach bombowy anarchistów na obserwatorium w Greenwich w 1894 r., czyli na antytezę chaosu – miejsce, gdzie wszystko jest pomierzone i uregulowane. Było to więc dla Jasanoff równie symboliczne miejsce ataku jak World Trade Center w 2001 r. Ta historyczna łączność jest Jasanoff potrzebna, aby uczynić z Conrada swojego bohatera. Widzi w nim ekscentrycznego postępowca, szczególnie na tle współczesnych mu wielkich pisarzy, którzy złych stron kolonializmu czy imperializmu po prostu nie zauważali. Conrad jest więc, według Jasanoff, antyimperialistą, może nawet antyrasistą. Bez względu na to, co sam napisał. 3. Conrad zazdrościł Malajom czy Afrykanom, z którymi pracował na statkach, ich dzikości. Szczególnie po wizycie w Kongu był bardzo krytyczny wobec kolonializmu i eksploatacji podbitych. Ale już wówczas – jako znana postać świata literackiego – nie brał udziału w żadnych akcjach politycznego oporu wobec tych zjawisk. Jak wynika wprost z jego listów, ten brak politycznego zaangażowania był rezultatem niechęci wobec wszelkich ideologii. Jak sam pisze: „wystawiam recepty tylko dla człowieka, nie dla ludzi”. Conrad jako samouk, który n

