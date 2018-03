Dorota Szwarcman Na tropie muzycznych skarbów Poszukiwacze zaginionej muzyki Ostatnie znaleziska przypominają, że muzykolog bywa czasami podobny do detektywa lub poszukiwacza skarbów.

Popularny dziś Koncert wiolonczelowy C-dur Josepha Haydna został odnaleziony dopiero w 1961 r. w praskim Muzeum Narodowym. Ukazała się właśnie nakładem wytwórni Decca płyta Lucerne Festival Orchestra pod batutą Riccarda Chailly z pierwszym w historii nagraniem młodzieńczego utworu Igora Strawińskiego „Chant funèbre" op. 5 na orkiestrę symfoniczną. 26-letni kompozytor napisał go w 1908 r. w hołdzie zmarłemu właśnie swemu profesorowi Mikołajowi Rimskiemu-Korsakowowi. W styczniu 1909 r. dzieło wykonano na koncercie pamięci Korsakowa, po czym słuch o nim zaginął. Strawiński żałował tej straty, uważał, że to jedna z ciekawszych jego ówczesnych prac.

Muzykolodzy rosyjscy jednak wciąż wierzyli, że utwór zapodział się po prostu w nieskatalogowanych zbiorach uczelni i jeszcze się odnajdzie. Mieli rację. Na początku 2015 r., kiedy stary budynek konserwatorium poddano gruntownej przebudowie, trzeba było wynieść stamtąd wszystkie zachowane dokumenty na przechowanie. Znalazły się wśród nich nuty nieprzeglądane od dekad. Pracująca w bibliotece Irina Sidorenko znalazła w jednym z kartonów partię pierwszego fletu „Pieśni pogrzebowej”. Wezwała szybko Natalię Braginską, muzykolożkę z konserwatorium, która poszukiwała utworu od lat, i razem odnalazły wszystkie 58 głosów orkiestrowych. Partytury nie było, ale zrekonstruowanie całości stało się już możliwe. Współczesne prawykonanie odbyło się 2 grudnia 2016 r.; orkiestrą Teatru Maryjskiego dyrygował Valery Gergiev. Muzyczne śledztwa Śledzenie losów utworów muzycznych przypomina niemal śledztwa kryminalne. Poszukuje się poszlak, śladów przekazów, szpera w katalogach bibliotecznych, w zapomnianych zbiorach, i w końcu zdarza się łut szczęścia: rozwiązanie zagadki, czyli odkrycie. Pisaliśmy kiedyś w POLITYCE (49/16) o tym, jak łódzki muzykolog Andrzej Wendland odnalazł po długich perturbacjach uznany za zaginiony balet „Złote runo” Aleksandra Tansmana w paryskiej Bibliothèque Nationale i jak znalazły się dzieła innego wybitnego łodzianina Pawła Kleckiego, które przez III Rzeszę zostały skazane na nieistnienie – zniszczono nie tylko wydane partytury, ale nawet przetopiono metalowe matryce do odbijania nut. Na szczęście kompozytor zapakował swoje utwory do dwóch skrzyń i schował w piwnicy hotelu w Mediolanie. Odnaleziono je i odesłano kompozytorowi dopiero w latach 60., gdy przekopywano teren. Jednak już ich nie otworzył, poświęcając się wyłącznie działalności dyrygenckiej. Dopiero po jego śmierci wdowa przekazała je muzykologowi amerykańskiemu Timothy’emu D. Jacksonowi. Wzbudziły sensację. XX w. to czasy nam bliższe, ale pasjonujące są też znaleziska w dziedzinie muzyki dawnej. Czasem wynikają ze śledzenia, po nitce do kłębka, jakiejś postaci ważnej dla dawnego życia muzycznego. Tak było w przypadku prof. Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej z Instytutu Sztuki PAN, która wyszła od losów Karola Ferdynanda Wazy, syna króla Zygmunta III, młodszego przyrodniego brata Władysława IV. Nie mając widoków na tron, wybrał karierę kościelną. Podobnie jak ojciec i brat był miłośnikiem kultury i sztuki, a gdy w 1625 r. został biskupem wrocławskim, stworzył własną kapelę, która miała ogromny repertuar. W 1644 r. jej kapelmistrzem został Marcin Mielczewski, najwybitniejszy polski kompozytor owych czasów, znany nie tylko na ziemiach polskich, ale i w krajach sąsiedzkich. Repertuaru kapeli należało szukać po kościołach wrocławskich. Wiadomo było, że w XIX w. kolekcję należącą do kościołów św. Marii Magdaleny, św. Elżbiety i św. Krzysztofa przejęła utworzona wówczas Biblioteka Miejska we Wrocławiu. Po wojnie uznano, że jej zbiory zostały zniszczone w oblężeniu w 1945 r. Ale prawda była inna: kolekcja trafiła do Moskwy, a później, w latach 50., jej większość oddano w prezencie NRD. Przez 30 lat ukryta była przed oczami postronnych, dopiero po upadku muru berlińska Biblioteka Państwowa udostępniła ją badaczom. Wśród nich znalazła się prof. Przybyszewska-Jarmińska. To ona zidentyfikowała partytury opatrzone monogramem M.M. jako twórczość Marcina Mielczewskiego; niektóre z utworów nie były wcześniej znane. Kolekcja jest niezwykle bogata: zawiera ok. 4,6 tys. utworów autorstwa ok. 600 kompozytorów, w tym Wacława z Szamotuł, Marcina Leopolity, Adama Jarzębskiego, Luki Marenzia, Marca Schacchiego. Głównie jest to muzyka religijna w języku łacińskim lub niemieckim, ale są i utwory z tekstami polskimi, włoskimi, węgierskimi czy czeskimi, a także muzyka instrumentalna. Nieznane dzieła znanych Biblioteki, w których znajdują się kolekcje starodruków, to główne miejsca takich poszukiwań. We wspomnianej paryskiej Bibliothèque Nationale krakowska klawesynistka Ewa Mrowca odnalazła zapomniane utwory kompozytora barokowego Jeana-Nicolasa Geoffroy, opracowała i nagrała je na płytę, której francuskie pismo „Diapason” przyznało pięć gwiazdek. Ale zdarzają się znaleziska zupełnie przypadkowe: pracująca tam od lat Polka Ewa Talma-Davous odkryła kolekcję utworów polskich kompozytorów – m.in. Mieczysława Karłowicza, Emila Młynarskiego, Raula Koczalskiego, Teodora Leszetyckiego, Henryka Melcera, Romana Statkowskiego, Zygmunta Stojowskiego czy Władysława Żeleńskiego – zamówionych na paryską wystawę światową w 1900 r. przez muzykologa i wydawcę Charles’a Malherbe’a. Był to ważny gest symboliczny, ponieważ Polska wówczas nie istniała. Kompozytorzy wpisali swoje krótkie dziełka w specjalne ozdobne formularze. Całość została niedawno wydana w formie bibliofilskiej przez NIFC, przygotowana przez prof. Irenę Poniatowską. To była prawdziwa rewelacja, ponieważ przez lata o tych utworach nie wiedział nikt. Nawet w twórczości – wydawałoby się – najsłynniejszych kompozytorów wciąż jeszcze odkrywa się białe plamy. Popularny dziś Koncert wiolonczelowy C-dur Josepha Haydna został odnaleziony dopiero w 1961 r. w praskim Muzeum Narodowym i w rok później odbyło się jego współczesne prawykonanie. Praska partytura nie była podpisana, ale dzieło zostało zidentyfikowane według katalogu sporządzonego przez samego kompozytora, w którym umieścił pierwsze takty części utworów. A już w XXI w. odkrytych zostało kilka kompozycji samego Wolfganga Amadeusa Mozarta. W 2009 r. na koncercie w jego salzburskim domu, na jego fortepianie wykonano po raz pierwszy odnalezione właśnie w tamtejszej Fundacji Mozarteum dziecięce próby Wolfganga, które zachowały się w kolekcji utworów skompilowanej przez jego ojca Leopolda dla córki Nannerl. Parę lat później w bibliotece w Nantes odkryto „Credo D-dur”. Kolejny notatnik Leopolda Mozarta z dziecięcymi utworami Wolfganga znaleziono w 2012 r. w Reutte w Tyrolu. Wreszcie w Muzeum Narodowym w Pradze trzy lata temu natrafiono na sensację: poemat „Par la ricuperata salute di Offelia” autorstwa Lorenza da Ponte, librecisty najważniejszych oper Mozarta, zilustrowany muzyką przez trzech k

