Mea pulpa Człowiek orkiestra, czyli Karol Strasburger, ma nową partnerkę.

• Szok. Tragedia. Niedowierzanie. Małżeństwo uważane w niektórych kręgach za święte – Małgorzata i Tomasz Terlikowscy rozstali się… Nie potrafię o tym pisać spokojnie. Dokończę za chwilę… • Kolejna wiadomość też z trudem mieści się w głowie. Serial „M jak miłość” miał w ubiegłym tygodniu większą widownię niż mecz towarzyski Polska-Nigeria. O meczu dominuje opinia: Zły wynik, dobry mecz. Z serialem jest odwrotnie. • Dobry czas u Odety Moro, kiedyś Figurskiej. Odeta skończyła 40 lat, jest w ciąży, a na dodatek została ambasadorem kosmetyków Matrix. Dopiero teraz widać, że nie pasuje już do byłego męża. Jego sukcesy brutto nie dogadują się z jej sukcesami netto. • Ciągle nie mogę w to uwierzyć. Małgosia i Tomasz Terlikowscy. Rozstanie po tylu latach. Spróbuję opanować wzruszenie i spokojnie to opisać za chwilę… • Joanna Krupa zaręczyła się ze swym nowym wybrankiem Douglasem Nunesem. Pierścionek kosztował 2 mln dol., więc to musi być miłość. Planują ślub. Szkoda. Bycie w małżeństwie jest jak bycie w śpiączce. Niby żyjesz, ale dla świata jesteś stracony. • Wszystko wskazuje na to, że Jarka Bieniuka, byłego partnera Ani Przybylskiej, wraz z dziećmi zobaczymy w reklamie sieci telefonicznej. Dobry ruch. Coś łączy samotnego mężczyznę z siecią komórkową. Może spokojnie porównać oferty przed wyborem. • Nowy muzyczny show, prowadzony przez Sławomira „Big Music Quiz” w TVP2, po miesiącu emisji zostaje przeniesiony do TVP1. Z niedzieli na piątek o innej godzinie. Dla znawców tematu cytat klasyk: „Jezioro damy tutaj, a ten niech sobie stoi w zieleni”. • Do TVN wraca program „Top Model”. To jest taki format, w którym uczestnicy w telewizji dowiadują się, że są ładni. A z tym trzeba uważać. Znam dziewczynę, która rzuciła antykoncepcję, bo jej wróż Maciej powiedział, że matką będzie za 5 lat. • Rozdano Polskie Nagrody Filmowe Orły 2018. Najlepszym filmem została „Cicha noc”, a najlepszym serialem – „Wataha 2”. Tytuł najlepszego prowadzącego drugiego sortu utrzymał Maciej Stuhr. Prawica tradycyjnie o kilka punktów obniżyła jego rating polskości. • Będzie serial TV „Kobiety mafii” na podstawie filmu Patryka Vegi. Tyle odcinków to trzeba mieć fantazję. Uwzględniając, że Vega, tworząc scenariusze, pisze na kartce papieru „kur… mać” i następnie to ekranizuje. • Program Hanny Lis w Polsat Cafe ogląda średnio 26 tys. widzów. Widziałem kiedyś dziewczynę, która miała tatuaż – cytuję oryginał – „Lepiej żyć kródko ale intensywnie”. Jak widać nie ma

