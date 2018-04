Komiksy kwietnia 2018

Jeszcze ciekawsza i jeszcze bardziej niepoprawnie polityczna druga część „Araba przyszłości” (Kultura Gniewu, 5/6) pokazuje Syrię w latach 1984–85. Riad Sattouf – główny bohater i jednocześnie autor tej autobiograficznej historii – idzie do publicznej szkoły na prowincji. Przemoc, bieda i skrajna indoktrynacja dzieci przez reżim Asadów owocują tragikomicznymi scenami. Sattouf ma dar opowiadania o sprawach wielkiego kalibru poprzez drobne, z pozoru niewiele znaczące zdarzenia z codzienności. Jako dziecko z mieszanego małżeństwa francusko-syryjskiego daje sobie także prawo do krytyki reguł panujących na wsi, gdzie kult jednostki dyktatora miesza się z manią wielkości i nienawiścią do Izraela.

Ocena: 5/6