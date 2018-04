Piotr Sarzyński Artyści na cenzurowanym Portret poczwórny Plakaty promujące rocznicowe wystawy czwórki wiedeńskich artystów zostały ocenzurowane. Austriaccy klasycy nadal budzą emocje?

Wienturismus „Sorry. Ma 100 lat, ale wciąż jest zbyt śmiały” – ocenzurowany w Wielkiej Brytanii plakat z pracą Egona Schielego. Okazja do wspomnień jest niezwykła. W 1918 r. zmarło czterech wybitych twórców: malarze Gustav Klimt i Egon Schiele, architekt Otto Wagner i projektant Koloman Moser. Sporo ich dzieliło. Począwszy od wieku: najstarszy z nich Wagner miał wówczas 77, a najmłodszy Schiele – zaledwie 28 lat, po estetyczne wybory, zawodowy sukces itd. Ale jedno łączyło – trudny do przecenienia wkład w kreowanie ducha epoki i tworzenie podstaw czegoś, co dziś zwiemy wiedeńskim modernizmem. W stolicy Austrii postanowiono ową rocznicę potraktować wyjątkowo uroczyście, bezprecedensowym (nie tylko w skali Austrii, ale chyba i Europy) projektem nazwanym „Beauty and Abyss” (Piękno i otchłań).

Nic nie dały próby mediacji i odrzucono też propozycję, by miejsca intymne „zapikselować”. Skończyło się na tym, że na reprodukcje naklejono białe paski z napisem „Sorry. Ma 100 lat, ale wciąż jest zbyt śmiały”, zyskując w ten sposób nieoczekiwany efekt reklamowy. Co ciekawe, nie było problemu z umieszczaniem plakatów w przestrzeni publicznej: ani w uchodzącej za mieszczańską Austrii, ani w purytańskich Stanach Zjednoczonych. „Jak pruderyjni nagle stali się Niemcy” – kpił „Die Welt”. „Schiele zbyt niegrzeczny dla metra” – konstatował „The Times”. Ale i bez skandali Wiedeń by sobie poradził. Bo nie tylko wyjątkowe postaci są magnesem, przyciąga też epoka, którą przywołują. Przełom XIX i XX w. Czasy powoli odchodzącej, ale ciągle stroszącej piórka cesarskiej władzy. Dworskiego przepychu i mieszczańskiego porządku, zza których wyzierały początki nowego, rozsadzającego stary świat porządku intelektualnego, artystycznego, naukowego, ale i obyczajowego. Lata wybuchu w sztuce i architekturze secesji, a wkrótce potem modernizmu. Czasy filozofii Ludwiga Wittgensteina, dodekafonicznych eksperymentów Arnolda Schoenberga, zaskakujących psychoanalitycznych teorii Zygmunta Freuda. Prowokacyjnej prozy Arthura Schnitzlera, siły autorytetu Gustava Mahlera. Życia towarzyskiego, które za dnia kwitło w eleganckich kawiarniach w centrum miasta, aby nocami przenosić się do podejrzanych klubów na obrzeżach metropolii. Świata, którego jednym z nieformalnych liderów, choć sam nigdy w Wiedniu nie mieszkał, był Leopold von Sacher-Masoch. Nic więc dziwnego, że poczwórnej rocznicy postanowiono nadać jak najszerszy kontekst. W ramach „Piękna i otchłani” odbędzie się w tym roku 26 wystaw angażujących niemal wszystkie wiedeńskie muzea. A w nich, rozłożone na czynniki pierwsze, rozliczne aspekty życia miasta przed ponad stu laty: sztuka, architektura, muzyka, wzornictwo, literatura, życie towarzyskie (salony towarzyskie), kabarety, ale i ruchy intelektualne i naukowe. Oczywiście w tej powodzi ekspozycyjnych zdarzeń kilka zasługuje na szczególną uwagę. Najbardziej ambitnie do zadania podeszło Leopold Museum, które na ten rok przygotowało aż sześć rocznicowych wystaw. Teraz oglądać można trzy spośród nich. Na pierwszej zderzono dzieła trzech enfants terribles wiedeńskiej sztuki, trzech prowokatorów przynależnych do różnych generacji: Egona Schielego (ur. 1890 r.), Güntera Brusa (ur. 1938 r.) i Thomasa Palmego (ur. 1967 r.). Na drugiej postarano się oddać klimat epoki stolicy Austro-Węgier około 1900 r., zestawiając dorobek dwóch bohaterów sezonu, czyli Klimta i Mosera, z dwoma innymi twórcami. Pierwszym jest Richard Gerstl, młodzieńczy przyjaciel Schoenberga i prekursor ekspresjonizmu, który popełnił samobójstwo w 1908 r., mając zaledwie 25 lat. W Akademii Sztuk Pięknych o jego malarstwie mówiono, że jest jak „sikanie na śniegu”, dziś zachwyca. A drugi to także ekspresjonista, młodszy od Gerstla o trzy lata Oskar Kokoschka, który z kolei dożył sędziwego wieku 94 lat. Wiedeń Schielego i Wagnera Ale największe tłumy ciągną i tak na wystawę trzecią – okazałą retrospektywę Egona Schielego, która czynna będzie aż do 4 listopada. Liczącą blisko 200 prac, od najmłodszych, osobliwych pejzaży, po dzieła, które zapewniły mu artystyczną nieśmiertelność: bezpruderyjne autoportrety (namalował ich łącznie 170) i łamiące wszelkie tabu wizerunki nagich kobiet, mężczyzn, par w miłosnych objęciach. Leopold Museum jest właścicielem największej na świecie kolekcji dzieł Egona Schielego i nie wahało się z tego bogactwa czerpać pełnymi garściami. Z kolei Muzeum Miasta Wiednia w podobny sposób uhonorowało najstarszego z rocznicowej czwórki – Otto Wagnera. Nie będzie wielką przesadą stwierdzenie, że taki Wiedeń, jaki dziś zwiedzamy i podziwiamy, to w dużym stopniu zasługa tego architekta oraz jego uczniów. Na otwierającej wystawę dużej mapie miasta zaznaczono kolorowymi kropkami jego realizacje – łącznie 34, w najbardziej reprezentacyjnych punktach miasta. Z reguły wystawy poświęcone architektom, szczególnie tym z przeszłości, bywają nudnawe. Ale nie w tym przypadku. Przede wszystkim Wagner w swej sztuce ewoluował. Zaczynał od pompatycznych, historyzujących, nawiązujących do imperialnej tradycji, wielkich budowli. Później miał intensywny romans z secesją, by pod koniec życia zbliżyć się do modernizmu, redukując ozdoby, upraszczając estetykę. Wciąga już tylko śledzenie tej drogi twórczej. A przecież warto pamiętać, że Wagner projektował meble, w tym krzesełka dla firmy Thonet, i sporą ich reprezentację pokazano także na wystawie. Ponadto miał słabość do gigantycznych projektów urbanistycznych. Planował, jak rozbudować Wiedeń, bo wierzył, że wkrótce rozrośnie się z 2 do 4 mln mieszkańców. Tworzył szalone wizje miasta i nowych dzielnic, nieco futurystyczne, z jego ulubionym patentem, czyli siatką ulic rozchodzących się promieniście od centrum i krzyżujących się z ulicami biegnącymi po okręgach. Plany i makiety Wagnera są imponujące, choć wyobraźnia podpowiada, że życie w tak zaplanowanych habitatach byłoby udręką, a ich uporządkowanie ma w sobie coś z zapowiedzi totalitaryzmu. Oczywiście muzealnych adresów, pod które warto zajrzeć w Wiedniu, jest więcej. Na przykład do Dolnego Belvederu na wystawę „Klimt, to nie był koniec”. Opowiada ona o rozwoju sztuki środkowoeuropejskiej pomiędzy pierwszą a drugą wojną światową. Zgromadzono fantastyczny zespół dzieł z Czech, Słowacji, Węgier, a nawet Chorwacji. Niestety, Polskę w tym projekcie całkowicie zbagatelizowano. Nie wypada też pominąć Kunsthistorisches Museum, które zawsze szczyciło się 13 imponującymi freskami namalowanymi przez niespełna 30-letniego Klimta. Problem jednak w tym, że pomieszczone są dość wysoko, między kolumnami, tuż pod łukami wysokich arkad. W 2012 r., z okazji 150. rocznicy śmierci artysty, postanowiono ułatwić zwiedzającym ich oglądanie, budując specjalne 12-metrowe schody. Tę konstrukcję ustawiono teraz raz jeszcze, a całe przedsięwzięcie

