Mirosław Pęczak Stanisław Grzesiuk – intrygujący „bard z Czerniakowa” Głos ulicy Stanisław Grzesiuk obchodzi, tak jak Polska, stulecie urodzin. Twórczość i postać „barda z Czerniakowa” intrygują jak dawniej, choć niekoniecznie z tych samych powodów.

Zygmunt Januszewski/PAT/EAST NEWS Stanisław Grzesiuk w widowisku telewizyjnym „Warszawa da się lubić” w reż. Konrada Swinarskiego, 1960 r. Janek Młynarski, znakomity perkusista i multiinstrumentalista, ale także założyciel i lider Warszawskiego Comba Tanecznego, powiada, że na Grzesiuku się wychował i gdyby nie ta fascynacja, jego zespół by nie powstał. Grzesiuk to zatem mit założycielski zespołu, ale też ktoś, kto – jak Isaak Bashevis Singer – dzięki swojej twórczości przeniósł do czasów współczesnych świat, który dawno temu przestał istnieć. Na nowej płycie Comba Janek śpiewa piosenki Grzesiuka, a do tego gra na słynnej bandżoli autora „Pięciu lat kacetu”.

Ów „świat, który przestał istnieć”, to Warszawa sprzed wojny, opisana w „Boso, ale w ostrogach” (właśnie ukazało się nowe wydanie zawierające fragmenty niedopuszczone wcześniej do druku), i ta zawarta w starych andrusowskich piosenkach, śpiewanych przez Stanisława Grzesiuka, Orkiestrę z Chmielnej, a potem przez Kapelę Czerniakowską. Songi o Felku Zdankiewiczu, Staśku-apaszu, Czarnej Mańce, gatunkowo wywodzące się z XIX-wiecznego folkloru plebejskiego, funkcjonowały w międzywojniu nie tylko jako głos ulicy, ale stały się również elementem estetyki przyswojonej przez subkultury przestępcze. Jak w starych balladach dziadowskich, które tak silnie przejmowały młodego Mickiewicza, przewijają się w tych pieśniach motywy zbrodni, występku, winy i kary. Zaś ich bohaterowie to z reguły „postaci z ferajny”, mieszkańcy „złych dzielnic”, wyrokowcy, złodzieje i prostytutki. Tuwim i kapele podwórkowe Paradoksalnie, autorami wielu utworów śpiewanych w latach 20. i 30. przez kapele podwórkowe byli zawodowcy, nawet tak wybitni jak Julian Tuwim czy Jerzy Jurandot. Nie ma się co dziwić – rozwijała się już wtedy komercyjna kultura popularna, więc ulica podchwytywała to, co wykonywano w kabaretach i teatrach rewiowych, a nieco później w filmach muzycznych, będących od początku istnienia kina dźwiękowego bardzo skutecznym narzędziem popularyzacji piosenek. Z drugiej strony zawodowi autorzy i kompozytorzy chętnie wykorzystywali wzorce plebejsko-lumpenproletariackie, traktowane przez wyrafinowaną publiczność jako swoista egzotyka. Nawiasem mówiąc, niemal dokładnie to samo działo się przed wojną, w czasach wczesnej młodości Edith Piaf, z uliczną piosenką paryską. Ta osobliwa oscylacja między tzw. ludowym autentykiem a muzyczną komercją była niewątpliwie znakiem czasu: zwiastowała epokę, w której twórczość samorodna, ludowa (zarówno miejska, jak i wiejska) stanie się niemal wyłącznie surowcem dla praktyk folkloryzacyjnych, prywatnym hobby albo marginalną pozostałością martwej już kultury. Przedwojenna Warszawa w śpiewanych przez ulicznych grajków opowieściach różni się od Warszawy inteligencko-artystycznej. Symbolizowanej przez kawiarnie Ziemiańską czy Adrię, towarzyski krąg skamandrytów i szlagiery Hanki Ordonówny. W książeczce dołączonej do płyty Warszawskiego Comba Tanecznego „Sto lat panie Staśku!” varsavianista Tomasz Lerski pisze (cytując za wydaną niedawno książką Bartosza Janiszewskiego „Grzesiuk. Król życia”), że młody Stanisław Grzesiuk „w domu grał rzadko, przeważnie ludowe piosenki, które uwielbia jego matka. W dzielnicy panuje jednak zupełnie inny muzyczny sznyt. Nie jest to może młodzieżowa rewolucja na miarę rock’n’rolla, ale żaden szanujący się rodzic nie chce, żeby dziecko śpiewało w domu o dziwkach i złodziejach, których świat opiewała większość ulicznych szlagierów”. Otóż to! W oddalonych od centrum miasta dzielnicach zamieszkanych przez rodziny robotnicze, zwykle (jak w przypadku rodziny Grzesiuków) przybyłe do Warszawy ze wsi, tworzył się rodzaj nowego folkloru, stanowiącego splot inspiracji z tradycji ludowej, kryminalnego półświatka i świeżo powstającej antysystemowej kultury oporu, której przejawem może być choćby śpiewana przez Grzesiuka „Ballada o Okrzei”, poświęcona słynnemu bojowcowi socjaliście. Czy była to – jak sugeruje Lerski – moda, nowy subkulturowy styl? Na tle całej, dominującej na wszystkich polskich ziemiach, tradycji „nizinnej”, czyli chłopskiej, niewątpliwie tak. Wszak uprzemysłowienie dokonywało się tu historycznie od niedawna, proletariat jako klasa w socjologicznym znaczeniu był de facto nowym bytem społecznym, więc kultura robotnicza, inaczej niż na zachodzie Europy, nie tworzyła się stopniowo, w toku długiego procesu, sukcesywnie wraz z rozwojem miast, ale niemal ad hoc, od momentu pojawienia się pierwszych organizacji socjalistycznych w latach 80. XIX w. Uliczna twórczość piosenkowa była więc jednym z przejawów nowej, jeszcze niepewnej swojej miejskiej tożsamości, kultury. W autobiograficznych książkach Stanisława Grzesiuka mamy również tego odbicie. „Boso, ale w ostrogach” to chyba pierwszy w polskim piśmiennictwie literackim obraz przenikania się dwóch światów: tego żyjącego wiejską jeszcze tradycją z typowymi dla niej nawykami i tego, który powstał już na gruncie doświadczeń czysto miejskich, chociaż na społecznie peryferyjnym, „gorszym” obszarze miasta. Ważnym doświadczeniem zbiorowym młodych ludzi z Czerniakowa i Sielc, gdzie wychowywał się późniejszy autor „Boso, ale w ostrogach”, była – jak można przeczytać we wspomnianej biografii autorstwa Janiszewskiego – stała, choć pozbawiona wzajemnych kontaktów, konfrontacja ich naznaczonego nędzą świata z sąsiadującym niemal o krok światem klas wyższych. „Świat robotniczej nędzy i świat burżuazji, chociaż położone tak blisko siebie, rzadko się widują. Dzieci uczą się w innych szkołach (…), dorośli piją wódkę w innych lokalach. Ci, którzy wiele lat mieszkali na ulicy Belwederskiej, często nie wiedzieli, że tuż obok, na bliższych ulicach, istnieje już całkiem odrębne życie, społeczeństwo często kierujące się własnymi, nigdzie niepisanymi prawami”. Te niepisane prawa w największym chyba stopniu określały środowiskowy koloryt dzielnicy, a jednocześnie były najbardziej kontrowersyjnym elementem książki, której wydanie stało początkowo pod dużym znakiem zapytania. Jak żyła ferajna „Pięć lat kacetu” okazało się wydawniczym sukcesem, choć nie brakowało opinii, że autor epatuje drastycznością i ociera się o moralny relatywizm. Z „Boso, ale w ostrogach” było w sumie podobnie. Opisy zwyczajów „ferajny” z Sielc i Czerniakowa – w centrum których stała środowiskowa lojalność i własne sposoby rozwiązywania konfliktów, nie tylko wykluczające udział oficjalnego prawa i porządku, ale zwykle praktykowane wbrew owemu prawu – mogły oburzać legalistów i tzw. porządnych obywateli. Usprawiedliwianie przemocy, tak jak pochwała zasad wynikających z „charakterności”, czyli apaszowskiego poczucia honoru, mogły razić i raziły wrażliwość ludzi dobrze wychowanych, za to mogły spodziewać się aplauzu silnie piętnowanej przez prasę już od początku lat 50. subkultury chuligańskiej. U Janiszewskiego czytamy: „Władza nie patrzyła przychylnym okiem na opisywanie warszawskich rozróbek. To było wbrew panującemu wtedy modelowi obyczajowości. Partia potępiała takie działania antysystemowe, chciała, by naród był święty i nie robił nic wbrew prawu. Ale Grzesiuk nie chciał nic zmieniać”. A jednak coś tam zmienił. Nie do końca wiadomo, jaki był w tym udział cenzora, a jaki sugestii redaktorów wydawnictwa Książka i Wiedza, w którym tom przygotowywano do druku. Wydanie, jakie ukazało się teraz nakładem oficyny Prószyński i S-ka, przywróciło – na podstawie autorskiego rękopisu – wykreślone pierwotnie fragmenty, wyróżniając je tłustym drukiem. Ich lektura sporo mówi o cenzorskich czy redaktorskich zastrzeżeniach zgłaszanych przed publikacją, do której ostatecznie doszło w lipcu 1959 r. W przywróconym tekście najwięcej jest fragmentów, w których usprawiedliwia się lub pochwala oszukiwanie przedstawicieli oficjalnych instytucji, jak władze szkoły, ksiądz katecheta, kierownictwo zakładu pracy, dowódcy na przysposobieniu obronnym. Podobnie jest z przykładami jaskrawej niesubordynacji, bumelanctwa w pracy, no i oczywiście z opisami bójek i z pochwalaniem złodziejskiego sprytu. Symptomatyczne wydaje się zwłaszcza to, iż wykreślenia z dawnych wydań obejmują także naigrawanie się z armii czy z aktywistów endecji, próbujących tuż po wybuchu wojny założyć podziemną organizację. Grzesiuk zarówno w „Pięciu latach kacetu”, jak i w „Boso, ale w ostrogach” pozostaje konsekwentnym cywilem i ta cywilna perspektywa, zwłaszcza pożeniona z szyderczym stosunkiem do wszelkich instytucjonalnych autorytetów, mogła razić kochającą mundur władzę ludową, tak jak z pewnością raziłaby władzę sanacyjną. Grzesiuk literat i śpiewak Grzesiuk jako autor książek szybko wpisał się w główny nurt kultury, czego widomym znakiem było przyjęcie go do Związku Literatów Polskich. Mimo pojawiających się tu i ówdzie głosów krytycznych (np. w recenzji Janusza Wilhelmiego z „Boso, ale w ostrogach” zamieszczonej w „Trybunie Ludu”). Trochę inaczej wyglądała sprawa z jego twórczością muzyczną. Sam w wywiadach, udzielanych już po pierwszych występach estradowych i radiowych, ogłaszał dobitnie, że nie jest żadnym muzykiem, piosenkarzem czy instrumentalistą, i tylko tak po prostu lubi sobie pośpiewać wesołe piosenki. Publiczność miał jednak wtedy (

