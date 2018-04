Mea pulpa Aktorka Olga Frycz jest w ciąży.

• Grupa Eurozet, właściciel Radia Zet, została sprzedana czeskiej firmie Czech Media. Na temat transakcji oraz strategii rozwoju wypowiedział się były szef radia Robert Kozyra. Ciekawe. Kozyra od lat nie zrobił nic. I w tej materii osiągnął naprawdę dużo. • Wokalistka Margaret obok Rafała Maseraka i Macieja Maleńczuka wystąpiła w reklamie bezalkoholowej Warki Radler. Maleńczuk reklamuje napój bezalkoholowy. Szok. Nie robię z niego pijaka. Po prostu wiem, że jest trzeźwofobem.

• Grupa Eurozet, właściciel Radia Zet, została sprzedana czeskiej firmie Czech Media. Na temat transakcji oraz strategii rozwoju wypowiedział się były szef radia Robert Kozyra. Ciekawe. Kozyra od lat nie zrobił nic. I w tej materii osiągnął naprawdę dużo. • Wokalistka Margaret obok Rafała Maseraka i Macieja Maleńczuka wystąpiła w reklamie bezalkoholowej Warki Radler. Maleńczuk reklamuje napój bezalkoholowy. Szok. Nie robię z niego pijaka. Po prostu wiem, że jest trzeźwofobem. • Szykuje się kolejna edycja programu „Azja Express”. Tym razem w podróż pojadą Tomasz Karolak, Filip Chajzer z ojcem oraz Lara Gessler bez mamy. Jest jeden plus. Dopóki Karolak będzie daleko, nie powstanie żadna nowa komedia romantyczna. • W TVP2 zadebiutuje nowy program satyryczny „La La Poland”. Akcja toczy się w krainie będącej światowym mocarstwem, a jego obywatele to naród predestynowany do szczególnych zadań. Lubię takie igraszki. Nie wiadomo, czy to gra wstępna, czy wykopki. • Natasza Urbańska poprowadzi w Polsat Cafe program „Wielka zmiana”. Kobiety przejdą w nim zmianę wizerunku. Dobry ruch wizerunkowy. Mąż artystki chciał z niej zrobić kiedyś babeczkę z jajami. A te społeczeństwo akceptuje wyłącznie w cukierni. • Ewa Wachowicz, autorka telewizyjnych programów kulinarnych, została ambasadorem marki Coca-Cola. Dotychczas Ewa promowała jedzenie szybkie, smaczne i zdrowe. Jak widać, teraz będzie ono głównie szybkie. • W Cafe Rozdroże rozdano nagrody Kisiela. W kategorii Polityk został wyróżniony Jarosław Kaczyński. Stefan Kisielewski pisał kiedyś: „Jedna czarna owca podkreśla biel wszystkich pozostałych”. Baranów też. • Do kupienia jest Audi RS7 Mameda Khalidova dysponujące mocą 650 KM. Nie wiadomo, czym teraz będzie jeździł zawodnik MMA. Może komunikacją miejską? Kiedyś zdradził mi, że gdy brakowało wolnych miejsc, wystarczyło, że krzyknął „Allah Akbar”. • Dwóch najsympatyczniejszych polskich piłkarzy, Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak, zostało ambasadorami kampanii społecznej „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. W ramach akcji Szczęsny obiecał nie śmiać się z gustu Krychowiaka. • Maciej Orłoś zakończył współpracę z telewizją Wirtualnej Polski. Jak sam wyznał – wcześniej, niż myślał. Jak mawiał mój kolega, Wielkanoc jest po to, abyś wiedział, kiedy wyrzucić choinkę. Telewizja WP po to, byś wiedział, jak nie robić telewizji. • Doda wzięła ślub. W tajemnicy i w Hiszpanii. Wybrankiem artystki jest Emil Stępień. Po ślubie w tajemnicy Doda udostępniła zdjęcia wszystkiego i ze wszystkiego. Nie od dziś wiadomo, że tajemnica jest ostatnią rzeczą, którą chciałaby trzymać w tajemnicy. • Dobra wiadomość u króla Albani

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.