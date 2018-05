Dokument wyreżyserowany i sfilmowany przez chińskiego artystę Ai Weiweia „Wędrówki ludów” („Human Flow”) znalazł się w tradycyjnie rozbudowanym programie 15. edycji Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, obejmującym 160 filmów non-fiction. Ai Weiwei opowiada o największej od czasów drugiej wojny światowej migracji, o tym, że 65 mln ludzi jest obecnie wysiedlonych z powodu działań zbrojnych czy zmian klimatu z Indii, Afganistanu, Meksyku czy z Kenii. Chiński dysydent – na co dzień mieszkający w Berlinie – nie pojawi się w Warszawie, na spotkanie z widzami przyjedzie za to artystka równie zaangażowana społecznie: M.I.A. Wykorzystuje ona muzykę pop jako narzędzie polityczne, a dokument zbudowany z jej prywatnych nagrań wideo „MATANGI/MAYA/M.I.A.” (reż. Steve Loveridge) pokazuje, jak duży wpływ miała na jej światopogląd ucieczka z rodziną ze Sri Lanki, gdzie jej ojciec był jednym z założycieli Tamilskich Tygrysów.

15. Festiwal Filmowy Millennium Docs Against Gravity, Warszawa, Wrocław, Gdynia, Lublin, Bydgoszcz, 11–20 maja