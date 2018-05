Tomasz Plata Prowokacyjna wystawa w Zachęcie Przyszłość już była Awangardę udało się włączyć do oficjalnej polityki kulturalnej. Okazała się wygodna – po pewnych retuszach.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, „Pływalnia”, 1939 r. To wystawa z jednej strony pomyślana bardzo ambitnie, rozległa (zajmuje prawie całe górne piętro warszawskiej Zachęty) i zwyczajnie ważna, niewątpliwie zaplanowana jako coś w rodzaju galeryjnego blockbustera, z drugiej jednak – łatwa do przeoczenia, a nawet zlekceważenia, bo w swoim wyrazie dość oschła, akademicka, niemal pozbawiona dzieł sztuki, wypełniona za to dokumentami z epoki, erudycyjna i w gruncie rzeczy do erudytów skierowana. „Przyszłość będzie inna” jest kolejną ekspozycją przygotowaną w Zachęcie przez Joannę Kordjak po „Zaraz po wojnie” czy „Polska – kraj folkloru”, formułę więc już znamy.

Tym razem idzie o namysł nad tradycją dwudziestolecia międzywojennego, szczególnie nad tymi jej wątkami, które można określić jako modernizacyjne lub emancypacyjne. Wszystko to czytelnie zapowiada podtytuł: „Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918”. Dziedzictwo i lewactwo Kordjak nie wyważa otwartych drzwi i po prostu rzetelnie przypomina to, co o dwudziestoleciu już wiemy. Część wystawy poświęcona spółdzielczości mieszkaniowej nie zaskoczy nikogo, kto czytał choćby „13 pięter” Filipa Springera. O roli teatru robotniczego po odzyskaniu niepodległości przypominała niedawno cała seria wydawnictw Instytutu Teatralnego. Dobrze też pamiętamy o międzywojennych projektach edukacyjnych – nie przez przypadek przecież Janusz Korczak był jednym z głównych bohaterów pokazu Sharon Lockhart w polskim pawilonie podczas ostatniego Biennale w Wenecji. Książek poświęconych kulturze dwudziestolecia pojawia się coraz więcej, zainteresowaniem cieszy się zwłaszcza ówczesna architektura (mamy już opracowania na temat m.in. Bohdana Lacherta, Józefa Szanajcy czy Juliusza Żórawskiego), ale również grafika użytkowa (publikacje Piotra Rypsona czy Jana Strausa), a nawet przedsięwzięcia polityczne (książka Grzegorza Piątka o Stefanie Starzyńskim) oraz społeczne (wydano właśnie opracowany przez Aleksandrę Bilewicz zbiór tekstów dokumentujących historię spółdzielni Społem). Ale znaczenie wystawy w Zachęcie bierze się nie tyle z oryginalności tego, co się tu mówi i pokazuje, ile raczej z kontekstu, w którym rzecz została osadzona. „Przyszłość będzie inna” to ekspozycja przygotowana w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości. I w tym wymiarze ma w sobie coś z prowokacji. Wydobywa bowiem z naszej niepodległej historii fakty, które coraz rzadziej mieszczą się w oficjalnej narracji władzy, a co za tym idzie – w szkolnych podręcznikach. Kuratorka, zainspirowana podpowiedziami prof. Andrzeja Mencwela, za ważne w dwudziestoleciu uznaje przede wszystkim to, co służyło wtedy emancypacji pokrzywdzonych, wyrównywaniu szans, poprawianiu jakości życia. Nie ma za to w tej opowieści wielkiej polityki, nie ma Piłsudskiego; kategoria narodu pojawia się marginalnie. Aż dziw, że nikt nie nazwał tej wystawy lewacką. Warto zobaczyć ją przy tym w jeszcze jednym kontekście: jako nieoficjalne, ale dobitne domknięcie świętowanego już od ponad półtora roku stulecia awangardy w Polsce. Jarosław Suchan, dyrektor łódzkiego Muzeum Sztuki, wymyślił to przedsięwzięcie, by – jak sam mówił w jednym z wywiadów – wpłynąć na „oficjalną politykę kulturalną”. Chodziło o to, żeby w chwili, gdy w centrum owej polityki umieszczono pojęcie dziedzictwa narodowego, „awangarda znalazła się w narodowym kanonie”. Udało się zrealizować sporo wystaw w całej Polsce, wydać kilka książek, zorganizować parę konferencji naukowych. Czy osiągnięto cel najważniejszy: zmianę „oficjalnej polityki”? To pytanie wraca teraz wraz z wystawą w Zachęcie, zbudowaną wokół rozpoznań zbliżonych do koncepcji Suchana. Odpowiedź nie może być twierdząca. Ani jubileuszowy pokaz w Zachęcie, ani nawet wszystkie ekspozycje Roku Awangardy razem wzięte nie są w stanie choćby zniuansować generalnej tendencji w rodzimej kulturze, która pod wpływem rządzących staje się coraz bardziej konserwatywna. Prezydent Duda był honorowym patronem obchodów stulecia awangardy w Polsce, ale na co dzień urzęduje pod wielkim obrazem „Święto kawalerii polskiej” Wojciecha Kossaka (prezydent Komorowski wolał w swoim gabinecie płótna Jerzego Nowosielskiego). Andrzej Szczerski (skądinąd brat obecnego szefa prezydenckiego gabinetu) współinicjował Rok Awangardy, ale gdy we własnym Muzeum Narodowym w Krakowie przygotował wystawę „#dziedzictwo”, rodzaj programowego manifestu „dobrej zmiany” w kulturze, zmieścił na niej zaledwie dwa niewielkie dzieła awangardowe: skromne rysunki Władysława Strzemińskiego. Po Roku Awangardy widać już wyraźnie, że wszelkie próby, by pojęcie dziedzictwa narodowego rozszerzyć i objąć nim również dokonania kultury „progresywnej” czy „eksperymentalnej”, w obecnym klimacie politycznym skazane są na porażkę. Rodzima prawica skutecznie je kontestuje, bynajmniej nie z ignorancji. Przepisywanie awangardy Wspominany Andrzej Szczerski historię rodzimej sztuki awangardowej zna doskonale – co udowodnił wielokrotnie swoimi tekstami i wystawami. Przy czym rozumie ją i przedstawia w sposób szczególny: jako część szerszego fenomenu gwałtownej modernizacji polskiego życia zbiorowego, która narastała od drugiej połowy XIX w., a szczyt swej intensywności osiągnęła w dwudziestoleciu międzywojennym. W tym wymiarze nie ma głębszej różnicy między koncepcjami Szczerskiego a rozpoznaniami przywoływanymi przez Joannę Kordjak na ekspozycji w Zachęcie. Z jednym zastrzeżeniem: o ile Kordjak skupia się na tym, jak awangardowa i modernistyczna kultura motywowała demokratyzację społeczeństwa, o tyle Szczerski widzi w owej kulturze jeden z ważnych atutów silnego państwa narodowego. W jego książkach, „Modernizacjach” czy „Czterech nowoczesnościach”, awangardowy architekt zasługuje na pochwałę, gdy buduje modernistyczną Gdynię, a awangardowy artysta – gdy projektuje wystrój pawilonu na wielkich targach promujących osiągnięcia młodego państwa (przypadek m.in. Strzemińskiego, Katarzyny Kobro i Henryka Stażewskiego). Niby małe przesunięcie akcentów, ale o istotnych konsekwencjach. Można to określić ostro – jako zawłaszczanie awangardy. Szczerski wybiera z jej historii tylko to, co sam uznaje za wartościowe, resztę (jej lewicowość, typowe dla wielu jej czołowych przedstawicieli przywiązanie do idei internacjonalistycznych) zwyczajnie przemilcza. Co znamienne, w swych tekstach zwykle nie używa pojęcia „awangarda”, woli pisać o modernizacji, procesie unowocześnienia. Inni w przepisywaniu historii polskiej awangardy idą jeszcze dalej. W przemówieniu, którym Andrzej Duda inaugurował Rok Awangardy, próbował przekonywać, że ruch awangardowy w Polsce miał w istocie charakter konserwatywny, artyści awangardy chcieli bowiem „stworzyć coś nowego, nadać sztuce nowy kształt, dokonać radykalnej zmiany, ale nie chcieli się oderwać – i to w ich dziełach jest bardzo widoczne. Nie chcieli się oderwać od tradycji i dlatego są w tej sztuce tak wyraźne elementy zaczerpnięte z polskiej sztuki ludowej. Nie odrywali się od romantyzmu, nie odrywali się od Młodej Polski”. Manipulacja? Merytoryczny błąd? Niekoniecznie, były przecież w dziejach polskiej awangardy takie postaci, jak Zofia Stryjeńska czy Władysław Skoczylas, do których opis prezydenta pasuje niemal idealnie. To sprytna strategia: konserwatyści, tworząc swój kanon kultury narodowej, nie tyle wykluczają z niego to, co ideowo im obce, ile raczej opowiadają przeszłość na nowo, tak by wspierała ich aktualny interes. Wygląda na to, że w najbliższym czasie będziemy mieć podobnych zabiegów jeszcze więcej. Warto pamiętać o podjętej przez prezydenta Dudę decyzji, by w ramach cyklicznej akcji Narodowego Czytania w tym roku zachęcać do lektury „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Wybór jest nieoczywisty, „Przedwiośnie” uchodzi wszak za jeden z najważniejszych tekstów rodzimej tradycji lewicowej. Szczególnie zapisany w „Przedwiośniu” mit szklanych domów wciąż uznaje się na lewicy za inspirujący. Jeden z najświeższych tego dowodów to wystawa w Zachęcie, a zwłaszcza towarzysząca jej książka, zatytułowana wprost: „Szklane domy”. Wewnątrz czytamy, że całe galeryjne przedsięwzięcie zrodziło się z przeświadczenia, że znana z powieści Żeromskiego idea „nie jest tylko utopią”, że wizja „szklanych domów” była, co prawda, „mityzacją, ale miała inspirującą moc sprawczą w wielu dziedzinach życia”. Co z tego mitu zostanie, gdy za lekturę „Przedwiośnia” weźmie się aktualny prezydent? Pewnie niewiele. Powinniśmy chyba liczyć się z tym, że to nie finałowy marsz Cezarego Baryki z komunistami na Belweder stanie się kluczem do interpretacji losów głównego bohatera, ale raczej jego rozczarowanie młodą demokratyczną Polską, która wymaga gruntownej przebudowy. Galerie konserwatywnieją Ale troskę, by historię polskiej kultury awangardowej czy eksperymentalnej opowiadać w sposób, który pogodzi ją jakoś z oczekiwaniami „dobrej zmiany”, widać nie tylko w środowiskach konserwatywnych. Sztukę awangardową lub z tradycji awangardowej wyrastającą pokazuje się dziś w największych publicznych galeriach i muzeach bardzo często, tyle że przeważnie w bezpiecznym, wyciszonym wydaniu. W Zachęcie, zanim zobaczyliśmy „Przyszłość będzie inna”, oglądaliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach całą serię ekspozycji, które kompetentnie dokumentowały istotne epizody z historii polskiej sztuki awangardowej i neoawangardowej, ale zarazem nie wzbudzały silniejszych emocji. Tak było w przypadku pokazów Mariana Bogusza, Jerzego Jarnuszkiewicza, Jacka Damięckiego, w jakimś stopniu także Marii Anto. Również oferta warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej sprawiała wrażenie celow

