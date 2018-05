Justyna Sobolewska Nathan Hill o swoich bestsellerowych „Niksach” Stracić wszystko, zostać pisarzem Rozmowa z Nathanem Hillem, autorem bestsellerowych „Niksów”, debiutanckiej powieści o Ameryce, i gościem Festiwalu Apostrof.

Nathan Hill (ur. 1978 r.) – pisarz, wcześniej wykładowca języka angielskiego.

Już w zeszłym roku miał przyjechać do Polski, ale przeszkodził mu huragan, który zniszczył jego dom. Większa część jego miasta Naples była zalana wodą i pozbawiona prądu. Musiał, jak wspomina, piłą łańcuchową oczyszczać podjazd ze zwalonych drzew. Siedzimy w porcie, w miejscowości Fort Myers obok Naples. Wieje silny wiatr, obok pracuje głośno koparka. Kiedy włączam nagrywarkę w telefonie – telefon zaczyna dzwonić. Nagranie się przerywa. NATHAN HILL: – Ostatnio sam robiłem wywiad do pisma „Wired” o profesjonalnych graczach w gry wideo. Nagrywałem na telefonie, iPadzie i dyktafonie, a potem wywiad szybko przerzuciłem na komputer – po tym, jak wszystko straciłem, zabezpieczam się na wszelkie sposoby. Podchodzę niemal religijnie do tworzenia kopii. JUSTYNA SOBOLEWSKA: – Od czasu, kiedy stracił pan wszystko w 2004 r.? Przyjechałem z Nowego Jorku jako dwudziestolatek, żeby zostać pisarzem. Marzyłem o tym już od podstawówki. W komputerze miałem gotowy zbiór opowiadań. Jakiś czas mieszkałem w Queens, a potem znalazłem inne mieszkanie. Zapakowałem cały samochód rzeczami i poszedłem do pracy. Kiedy wróciłem, samochód był pusty. Straciłem cały dobytek i prawie gotową książkę, której kopie były nagrane – jak głupio! – na płyty CD, które też zostawiłem w samochodzie. Straciłem też wszystkie zdjęcia z pierwszego roku małżeństwa. Byłem załamany. I wtedy przyjaciel namówił mnie na grę wideo „World of Warcraft”. I tak się zaczęło, grałem przez kilka lat. Nie dlatego, że sprawiało mi to frajdę, tylko dlatego, że wszystko w życiu szło mi źle. I to była jedyna rzecz, która mi się udawała i czułem się doceniany. Tworzyliśmy wspólnotę, mimo że żadnego z graczy nie spotkałem w realnym świecie. Nie chciałem napisać powieści przeciwko grom wideo, bo lubię je, a jednocześnie wiem, że mogą być uzależniające, jeśli się zacznie grać kompulsywnie. I obie te rzeczy chciałem przenieść do powieści – to poczucie wspólnoty, które miałem, ale i to, że kiedy pójdzie się za daleko, to gra może cię odizolować od życia. W poruszającej scenie powieści jeden z graczy ma zapaść i ratują go – w realnym świecie – kompani z gry. Ten gość, który nazywa się Pwnage, to mój ulubiony bohater. Najpierw chciałem go uśmiercić. I uśmierciłem. Ale byłem potem tak smutny, że moja żona pytała, co się ze mną dzieje. Pwnage umarł – odpowiedziałem. To był trudny moment pisania tej powieści, bo polubiłem go za bardzo. No i w rezultacie umieściłem go w szpitalu. Jest też bohaterka antypatyczna, studentka, która mści się na swoim wykładowcy. Zna pan wiele takich przypadków na uniwersytetach? Nie miałem takiej studentki, kiedy byłem wykładowcą. Zdarzają się studenci, którzy nie piszą prac, a potem udają, że nie zrozumieli polecenia albo nie czytają tego, co im się zadaje, i potem oskarżają mnie, że im to w ogóle zadałem. A później ich rodzice przychodzą im na ratunek. Nie ma ich tak wielu, ale wystarczająco dużo, żeby zacząć sobie zadawać pytanie, co jest nie tak z naszą kulturą? I wtedy właśnie postanowiłem stworzyć archetyp takiej studentki. Pierwszy szkic tej postaci był zbyt jednowymiarowy, od razu było widać, że jej nie lubię. Trzeba było zadać sobie pytanie, co sprawia, że tak się zachowuje. I wtedy widać jej rodzinne uwarunkowania – widzimy matkę, która mówi, że ona jest jej jedynym sukcesem i wszystko jej poświęciła. Ta dziewczyna czuje wielką presję. Skoro ma do wyboru: zawieść matkę albo oszukiwać wszystkich, to woli oszukiwać. W tej powieści relacje dzieci–rodzice są bardzo ważne. Podobnie jak dwie rewolucje: rewolucja pokolenia rodziców, czyli 1968 r., i protesty kolejnego pokolenia w 2004 r. W 2004 r. mieszkałem w Nowym Jorku i widziałem wszystkie protesty. Wydawały mi się fałszywe, jakby wszystko było performance’em dla mediów na użytek wahających się wyborców w Ohio. Za to w tamtym czasie miałem bardzo różowy obraz protestów lat 60., tamci ludzie wydawali mi się uczciwi i szczerzy, a nie skupieni na tym, jak to będzie wyglądać w mediach, jak my dzisiaj. Tymczasem to wszystko okazało się nieprawdą – oni również wiedzieli jak dotrzeć do prasy. Kiedy to zrozumiałem, postanowiłem przedstawić te protesty jako lustrzane odbicie. Protesty nie są czarno-białe. To nie jest pochwała rewolucji. W powieści mamy skomplikowany obraz: jeden z przywódców ruchu studenckiego współpracuje z policją, która pacyfikuje protesty. On potrafił usprawiedliwić swoje działanie. Powiedziałby, że wprowadza policję w błąd albo że wyciągał z policji informacje korzystne dla ruchu. W taki sam sposób inni bohaterowie potrafią usprawiedliwić swoje działanie. Chciałem, żeby ta książka pokazywała też, jak ludzie oszukują sami siebie i przekonują się, że w każdych okolicznościach zachowują się dobrze. Pana powieść pokazuje dwuznaczną rolę mediów i wtedy, i teraz – symboliczna jest scena, kiedy w 1968 r. ludzie dzwonią do telewizji z poparciem dla policji brutalnie pacyfikującej studentów. Ta część jest prawdziwa. Telewizja CBS zamieściła nagrania policjantów bijących studentów, można to znaleźć na YouTubie. Słynny amerykański dziennikarz Walter Cronkite (pojawia się w powieści) mówił o brutalności policjantów, nazwał policję z Chicago faszystowskimi śmieciami, i wtedy w siedzibie CBS rozdzwoniły się telefony z całego kraju z protestami przeciwko takim określeniom. Ci ludzie poza Chicago myśleli, że widzą, co się dzieje, lepiej od niego. Wówczas Cronkite zaczyna myśleć, że problemem dziennikarstwa jest to, że przywiązani do newsów przestajemy widzieć szerszy kontekst. Ta słabość dziennikarstwa widoczna była bardzo silnie w ostatnich wyborach, kiedy każda wiadomość, w której pojawiał się Trump, natychmiast stawała się newsem. A Trump był tak śmieszny i w niczym nieprzypominający normalnego kandydata, że trudno było pozostać obojętnym. On sam stał się newsem. Zajął sobą całą rzeczywistość. To przypomina trochę to, co stało się w 1968 r. z protestami. Sposób, w jaki telewizja je pokazywała, dawał gwarancję, że wszystko zostanie wypaczone. Postać podobna do Trumpa pojawia się w powieści, choć pisał pan ją dużo wcześniej – zanim Trump wygrał. Postać gubernatora Packera stworzyłem 10 lat temu, to typ ultrakonserwatywnego polityka, dość typowego dla republikanów. A potem książka się ukazała i wszyscy powiedzieli, że to Trump. Niczego nie przewidziałem, tylko opisywałem rzeczy, które wziąłem z rzeczywistości. Portretuje pan mentalność małych miasteczek, które boją się wszystkiego, co obce. Pani jest z małego miasteczka? Nie? Ja tak. W małych miasteczkach wszyscy są blisko, ludzie są pomocni, ale wiedzą o tobie wszystko. Ja byłem zawsze osobą, która chciała wyjechać, studiować, odkrywać świat, i zawsze mnie szokowało, że ludzie z mojego m

