Mea pulpa Kamil Durczok wygrał z „Wprost”.

• Przewodniczący Rady Europejskiej, czyli w skrócie Donald Tusk, założył konto na Instagramie. Podobno zrobił to dla Jarosława Kaczyńskiego. Żeby ten, nie wychodząc z domu, mógł go śledzić. • Tabloid ustrzelił na plaży golusieńkiego senatora PiS Jana Marię Jackowskiego. Andrzej Stasiuk powiedział kiedyś, że wystarczy sobie wyobrazić polityka nago i od razu jest łatwiej. To nie jest prawda. Było trudniej. Nie mogłem zasnąć. • Człowiek z cyklu uroda albo sztanga, czyli Sławomir Jastrzębowski, naczelny „Super Expressu”, odchodzi z redakcji.

• Przewodniczący Rady Europejskiej, czyli w skrócie Donald Tusk, założył konto na Instagramie. Podobno zrobił to dla Jarosława Kaczyńskiego. Żeby ten, nie wychodząc z domu, mógł go śledzić. • Tabloid ustrzelił na plaży golusieńkiego senatora PiS Jana Marię Jackowskiego. Andrzej Stasiuk powiedział kiedyś, że wystarczy sobie wyobrazić polityka nago i od razu jest łatwiej. To nie jest prawda. Było trudniej. Nie mogłem zasnąć. • Człowiek z cyklu uroda albo sztanga, czyli Sławomir Jastrzębowski, naczelny „Super Expressu”, odchodzi z redakcji. Teraz będzie pracował z Adamem Hofmanem. To dobrze, że są razem. Jak wrócą normalne czasy, łatwiej ich będzie wyłapać. • Powstanie film fabularny oparty na życiu Maryli Rodowicz, w której postać wcieli się Klaudia Majkowska. Obraz ma pokazywać wszystkie sukcesy i dramaty artystki. I to by się zgadzało. Klaudia Majkowska do złudzenia przypomina Urszulę Sipińską. • To się nazywa iść z duchem czasu. Lech Wałęsa również założył konto na Instagramie. Dominującą tam grupą wiekową jest 19–25. Jest zatem pokoleniowa szansa, żeby polubić historię. • Kamil Durczok wygrał z „Wprost”. Sylwester Latkowski z kumplami sugerowali, że w wynajętym mieszkaniu Kamil pozostawił pornosy, gadżety oraz biały proszek. Gdyby tam mieszkał Zygmunt Chajzer, nie byłoby proszku, tylko kapsułki do prania. • Na wieść o tym, że Sławomir Jastrzębowski odchodzi z brukowca, świat zareagował euforycznie. O tym, że nie będzie go już w telewizji, nie piszę, bo mało kto o tym wiedział. Jedynym, który był w stanie oglądać to do końca, oprócz Sławka, był operator. • Tatiana Okupnik urodziła drugie dziecko. W kraju szok. Nie było medialnych informacji o pożyciu, ciąży, połogu ani relacji z cesarskiego cięcia. Nawet małego selfie z odejścia wód płodowych. Najlepszy to dowód, że wokalistka się kończy. • Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski wybrali się na majówkę do Berlina. Wesoły czas uczcili zdjęciem, siedząc na pomniku Pomordowanych Żydów Europy. I pomyśleć, że kariera Zbyszka zaczęła się kiedyś od „Wielkiej majówki”. • Agnieszka Kaczorowska, znana jako Bożenka z „Klanu”, tudzież miłośniczka cudzych mężczyzn, zaręczyła się ze swym wybrankiem, też podobno kradzionym. Przypomina mi się ta rozmowa: Co słychać? Dobrze. A w dwóch słowach? Nie dobrze. • Aktor Cezary Żak został twarzą reklamującą nowe kanały telewizji naziemnej, takie jak Metro, Zoom TV czy WP TV. Ciekawe. Odnoszę wrażenie, że jak Cezary zejdzie do garażu, to ma większą widownię niż te telewizje razem wzięte. • Jacek Kurski w natarciu. Najlepszy z prezesów TVP ogłosił, że jego firma planuje zakupić 120 aut elektryc

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.