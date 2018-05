Dorota Szwarcman Wanda Wiłkomirska – skrzypaczka z sercem na dłoni Najwyżej zagram mniej genialnie Gdy odchodzi tak wybitna postać jak Wanda Wiłkomirska, wszyscy przypominają jej szalenie ciekawy życiorys – warto jednak pamiętać o muzyce, którą ona tworzyła i która stworzyła ją.

Wikipedia CC BY 4.0 Kiedy grała np. Szymanowskiego, to nie była Wiłkomirska grająca Szymanowskiego, ale po prostu Szymanowski. Wanda Wiłkomirska była skrzypaczką charyzmatyczną. Kiedy słuchało się jej gry – na występach lub nagraniach (których, niestety, zbyt mało jest dostępnych jak na tak wielką artystkę) – pierwsze wrażenie to absolutna naturalność. Nigdy nie epatowała techniką, choć problemów technicznych właściwie nie miała, znakomicie wykształcona najpierw w muzycznym domu jako dziecko, później na studiach w Budapeszcie u wybitnego skrzypka i pedagoga Ede Zathureczkyego. Zawsze miała pokorę wobec kompozytora.

Pedagogiem zresztą także nie była typowym: sama sprawy techniczne traktowała intuicyjnie, więc w podobny sposób odnosiła się do poszczególnych problemów swoich studentów. Ale umiała jak nikt mówić do nich o muzyce, traktując ich przy tym ciepło i po partnersku. Potrafiła im też uświadomić, że nikt nie jest doskonały, że każdy miewa gorsze dni, w których nie będzie w stanie zagrać wszystkiego perfekcyjnie, ale cóż to przeszkadza w tym, by spróbować zagrać po prostu pięknie? Sama nie była całkiem wolna od tremy, ale potrafiła ją rozbroić stwierdzeniem, że ten lęk jest na swój sposób wyrazem próżności. „Najwyżej dziś zagram trochę mniej genialnie niż zwykle” – mówiła sobie ze śmiechem. Poczucie humoru jest cechą, która pomaga żyć, a Wiłkomirskiej go nie brakowało. Trio Wiłkomirskich Talent Wiłkomirskiej kształtował się w wyjątkowych, można powiedzieć, cieplarnianych warunkach. Rodzice muzycy i pedagodzy, rodzeństwo – także muzycy. To chyba właśnie sprawiło, że choć Kazimierz, Maria, Michał i Józef Wiłkomirscy również położyli wielkie zasługi dla życia muzycznego, to Wanda, najmłodsza, zaszła najdalej. Mozart i Chopin również byli młodszymi braćmi muzykalnego rodzeństwa. W przypadku Wiłkomirskich istotną rolę grał też rozrzut wieku. Najstarszego, Kazimierza, dzieliło od Wandy 29 lat, Marię – 25, Michał opuścił Polskę jeszcze przed jej urodzeniem. Józef, jak Wanda dziecko z drugiego małżeństwa Alfreda Wiłkomirskiego, był starszy od siostry o trzy lata. Zatem starsze rodzeństwo, choć już miało swoje życie, było dla Wandy mentorami podobnie jak rodzice (Kazimierz był jej także wsparciem w początkach kariery), a najmłodszy brat – partnerem w domowej muzycznej zabawie. Muzyka była zawsze głównym zajęciem Wandy, zawodem, pasją i treścią życia, nic więc dziwnego, że to ona ukształtowała jej osobowość i charakter. Dała jej wszystkie najlepsze cechy: otwartość, szczerość intencji, umiejętność współpracy. Te ostatnie wyniosła też z domu. Każde z rodzeństwa – z woli ojca – miało przypisaną swoją rolę i instrument, dyskusji na ten temat nie prowadzono, o buntach nie mówiąc. Miało być Trio Wiłkomirskich – i było, początkowo złożone ze starszego rodzeństwa, potem zawieszone po wyjeździe Michała do Stanów Zjednoczonych, a po drugiej wojnie światowej puste miejsce skrzypka zajęła Wanda. Mimo że poświęciła się przede wszystkim karierze solowej, kochała kameralistykę podobnie jak pozostali Wiłkomirscy. Muzyka najważniejsza Muzyka dała jej też systematyczność. Od najmłodszych lat przyzwyczajona do ćwiczenia, nigdy nadmiernie długiego, za to przede wszystkim efektywnego, musiała stale reżim ćwiczeń utrzymywać, by zachować formę. Systematycznie też prowadziła kalendarz koncertowy, zapisując również, w której sukni wystąpiła w danym miejscu – by nie powtórzyć stroju, bo publiczność tego nie lubi. W najbardziej jednak intensywnym okresie życia koncertowego – gdy jako solistka Filharmonii Narodowej (pełniła tę funkcję od dnia inauguracji gmachu FN po odbudowie aż do wyjazdu z Polski po stanie wojennym, kiedy, jak to określono, „porzuciła stanowisko”) – grywała do 130 koncertów rocznie, jeżdżąc z orkiestrą i indywidualnie po kraju i świecie, pozwalała sobie raz w roku na miesiąc odpoczynku bez gry i rodzinne wakacje. Wcześnie rozpoczęta i intensywna kariera rozwinęła w niej cechy związane z życiem nomady i niezbędne dla jego praktykowania. W wywiadzie dla POLITYKI (2/09) mówiła: „Mój dom jest tam, gdzie jest mój miś koala. Jeździ ze mną od 40 lat, od pierwszego pobytu w Australii. Jestem człowiekiem bez korzeni. (…) Moim ulubionym bohaterem literackim jest Robinson Crusoe. Dlaczego? Bo został wyrzucony na wyspę bez niczego i urządził sobie nowe życie, a nawet zdobył przyjaciół. Ja mam taki syndrom Robinsona: umiem zaczynać od zera”. To musiało siłą rzeczy wejść w konflikt z życiem rodzinnym. Jej małżeństwo z Mieczysławem Rakowskim, dawnym redaktorem naczelnym POLITYKI, nie przetrwało, ponieważ mąż nie mógł znieść zbyt długich okresów osamotnienia. Do końca jednak wyrażał się o – potem już byłej – żonie jak najlepiej, nawet wówczas, gdy oddalili się od siebie światopoglądowo, a gdy zaczęła mieć kłopoty w związku ze współpracą z Komitetem Obrony Robotników, starał się ją chronić. Wola dzielenia się Ważną cechą Wiłkomirskiej, wynikającą częściowo również z jej zawodu, była wola dzielenia się. Muzyka, tak jak ją czują w sposób naturalny artyści prawdziwie wielcy, to dar, który ofiarowuje się ludziom. Artystka z równym entuzjazmem grała w najsłynniejszych salach koncertowych na świecie i w małych polskich miasteczkach. Szanowała każdą publiczność. Mawiała, że zawsze przede wszystkim lubiła grać dla ludzi, i chciała, żeby każdy czuł, że gra specjalnie dla niego. To się zwykle sprawdzało. Opowiadała, jak profesor Zathureczky przekonywał ją, że może pozbyć się tremy, wyobrażając sobie, że na widowni nie siedzą ludzie, lecz główki kapusty. Uznawała to za nonsens, bo gdyby tak było, wolałaby zostać w domu. Dzieliła się więc muzyką, ale nie tylko. Kiedy pobierała wysoką emeryturę w Niemczech, a jednocześnie uczyła w Australii, wciąż kogoś wspomagała, od dzieci w krajach afrykańskich po własnego wnuka, któremu zafundowała 10 lat prywatnej szkoły. W jednym z wywiadów powiedziała: „Nigdy nic nie odkładałam. Miałam, więc rozdawałam. Nie było długów, ale oszczędności też nie. (…) Nie umiem inaczej – muszę się dzielić, ale daje mi to dużo radości”. To wszystko, niestety, się potem ze

