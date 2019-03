To był specyficzny rok, więc i ta edycja Warszawskich Spotkań Teatralnych będzie niecodzienna. Zwyczajowo impreza jest przeglądem najważniejszych i najgłośniejszych przedstawień minionego roku zrealizowanych poza stolicą. A że przez wiele lat to właśnie poza Warszawą tworzył się najlepszy polski teatr, WST były zwykle po prostu pokazem najlepszego teatru. Jednak po tym, jak politycy zniszczyli najważniejsze sceny – krakowski Stary Teatr i wrocławski Teatr Polski – wielu twórców i wiele twórczyń przeniosło się do Warszawy. Są wyjątki: reprezentowane w programie m.in. przez „Pod presją” w reż. Mai Kleczewskiej z Teatru Śląskiego w Katowicach czy „Trojanki” w reż. Jana Klaty z gdańskiego Wybrzeża.

Szczegóły: www.warszawskie.org

39. Warszawskie Spotkania Teatralne, 3–16 kwietnia