Mea pulpa

• Trwa medialny pojedynek pomiędzy Weroniką Rosati a ojcem jej dziecka, Robertem Śmigielskim. Do sporu dołączyły w minionym tygodniu Sonia Bohosiewicz i Joanna Sarapata. Już teraz wiem, dlaczego Jezus ukazywał się kobietom. Żeby wieści szybciej się rozchodziły. • Oto dowód na to, że są między nami jeszcze ludzie nieprzekupni. Okazało się, że Szymon Majewski dostał propozycję od TVP, aby poprowadzić program „Szansa na sukces”, i jej nie przyjął.

• Trwa medialny pojedynek pomiędzy Weroniką Rosati a ojcem jej dziecka, Robertem Śmigielskim. Do sporu dołączyły w minionym tygodniu Sonia Bohosiewicz i Joanna Sarapata. Już teraz wiem, dlaczego Jezus ukazywał się kobietom. Żeby wieści szybciej się rozchodziły. • Oto dowód na to, że są między nami jeszcze ludzie nieprzekupni. Okazało się, że Szymon Majewski dostał propozycję od TVP, aby poprowadzić program „Szansa na sukces”, i jej nie przyjął. Gratulacje. Dzisiaj łatwo zdobyć sukces. Trudniej na niego zapracować. • Hitem minionego tygodnia była informacja, że można wynająć mieszkanie Dody. 140 metrów na osiedlu Biały Kamień. Mam na Powiślu takiego sąsiada, który mawia: Jaki sens mieszkać w mieszkaniu za 15 tysięcy, kiedy mogę mieszkać pod mostem za 20 milionów. • To jest wiadomość dobra nie tylko dla serwisów plotkarskich, ale także dla polskiej literatury. Okazało się, że Remigiusz Mróz i Katarzyna Bonda są parą. Jest duża szansa, że nie każdy wie, o kogo chodzi. Ostatnio usłyszałem, że Andrzej Sapkowski napisał książkę na podstawie gier. • Odwaga w reklamie się opłaca. Twarzami nowej kolekcji odzieży z firmy Bytom zostali Tomek Lipiński i Dawid Ogrodnik. Garnitur na zdjęciach jest jak kariera jednego z nich. Dobrze leży. • Dobra wiadomość dla ludzi dobrej woli. Od początku roku tytuły „Sieci”, „Do Rzeczy” i „Gazeta Polska” zanotowały rekordowy spadek sprzedaży. Trzymam kciuki. Jak mawiał mój znajomy: Śmierć to nie koniec. Jest jeszcze pogrzeb. • Beata Kempa, miłośniczka Europy, wyznała ostatnio, że język angielski zna dobrze na poziomie podstawowym. Przypominam. Dla takich jednostek podręcznik to „undertowel”, a co za palant to „what a baseball”. • Tenisistka stołowa Natalia Partyka została twarzą nowej kampanii marki Żywiec. Pozbawiona prawego przedramienia sportsmenka to finalistka igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich. Świetna dziewczyna. Kiedyś była moim gościem i cały czas powtarzała: Bez telefonu czuję się jak bez ręki. • Restaurator, juror, członek rodzinnego gangu, czyli Mateusz Gessler, będzie miał audycję w sieciowym newonce.radio. Odważny ruch. Gotowanie w radiu jest jak wlepianie mandatów za nielegalne parkowanie kierowcom stojącym w korku. • Szok i niedowierzanie. Znane z nieustającej potrzeby bycia znanymi siostry Godlewskie pogodziły się i dalej planują wspólną aktywność. Dobry ruch. Cenię ludzi, dla których zastanawianie się: „czy cokolwiek potrafię?”, jest oznaką zmarnowanego życia. • Do nietypowego zdarzenia doszło podczas programu „Jeden z dziesięciu”. W trakcie prezentacji uczestników jeden z nich, Kamil Jaworski, oświadczył się swojej dziewczynie. Małżeństwo nie ma nic wspólnego z tym programem. W nim uczestnik uzyskuje trzy nowe szanse. • Robert Korzeniowski już po rozwodzie. Znamy wysokość alimentów! Tak krzyczy na swej pierwszej stronie serwis o aspiracyjnym tytule Plotek. Przypomina mi się zasłyszana rozm

Pełną treść tego i wszystkich innych artykułów z POLITYKI oraz wydań specjalnych otrzymasz wykupując dostęp do Polityki Cyfrowej.