Marianne Dubuc, „Autobus”, Wydawnictwo Łajka, Sopot 2019. Fabuła jest pozornie banalna. Mała Klara jedzie sama do babci autobusem w towarzystwie różnych zwierzaków. Na każdym przystanku ktoś wysiada i wsiada, dochodzi do rozmaitych zmian we wnętrzu pojazdu i interakcji między współpasażerami. Warto je uważnie śledzić, bo cały smak tej książki tkwi właśnie w narracyjnych, delikatnych ilustracjach, a tekst jest tylko skromnym dodatkiem.

David Litchfield, „Niedźwiedź i pianino”, Zielona Sowa, Warszawa 2019. Żyjący w leśnych ostępach niedźwiedź pewnego dnia znajduje na polanie pianino. Po kilku próbach, a następie regularnych ćwiczeniach staje się wirtuozem i jedzie do wielkiego miasta robić prawdziwie ludzką karierę. Ale szybko pojawia się tęsknota za dawnym życiem i przyjaciółmi. Nie jest przekonany, że sława i chwała to jednak to, co niedźwiedzie lubią najbardziej.