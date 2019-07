Kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego.

• Rafał Zawierucha wyznał, że Brad Pitt i Leonardo DiCaprio śmiali się z jego zwyczaju dojeżdżania na plan filmowy rowerem. Aktorzy zgodnie uznali, że to dobitnie świadczy o jego polskim szaleństwie. Oczywiście. Jedyna rzecz, jaka ich łączy z rowerami, to jazda po ścieżce.

• Mike Tyson wypowiedział się o powstaniu warszawskim: „Polakom stało się gówno w porównaniu do tego, co spotyka czarnych w Ameryce. Nikt nie prześladował was przez pieprzonych 250 lat”.