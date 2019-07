Komiksy lipca 2019

Niech nie zmylą was realia i czas akcji. Wydarzenia z albumu „Nie przebaczaj” (scenariusz: Kuba Ryszkiewicz, ilustracje: Marianna Strychowska, Kultura Gniewu, 5/6) toczą się co prawda w latach 30. na Wołyniu, ale to western pełną gębą, mroczna ballada o upokorzeniu i wendecie, tyle że z domieszką słowiańskiego folkloru i historycznej sagi z Kresów. Główny bohater, Tadeusz, szuka zemsty za śmierć swoich rodziców, zhańbionych i zamordowanych przez bandę okrutnego Łazara.