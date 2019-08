Szczególnie ciekawie zapowiada się debata wokół twórczości Mary Shelley i próba świeżego spojrzenia na stworzoną przez nią postać potwora Frankensteina.

Tym razem Wielka Brytania. Hasłem ósmej edycji Festiwalu Literacki Sopot będzie „Suffragettes: Votes for Woman”. Polski podtytuł „Sufrażystki, pisarki, aktywistki” dobrze oddaje sytuację dawnych, ale i współczesnych pisarek, które pisząc, zabierają głos podwójnie: jako one same, ale i reprezentantki wszystkich kobiet. Szczególnie ciekawie zapowiada się debata wokół twórczości Mary Shelley i próba świeżego spojrzenia na stworzoną przez nią postać potwora Frankensteina, czyli społecznego Innego, oraz spotkanie z Reni Eddo-Lodge, autorką głośnej książki eseistycznej „Dlaczego nie rozmawiam już z białymi o kolorze skóry”. Tegoroczna edycja festiwalu przypomina też o pisarkach i historyczkach, które przez dekady pracowały na to, aby pionierki w walce o prawa kobiet zostały włączone do historii głównego nurtu.

Szczegóły: literackisopot.pl

Festiwal Literacki Sopot, 15–18 sierpnia