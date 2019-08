Mea pulpa, czyli kronika popkulturalna Kuby Wojewódzkiego

Odwaga jest jak dieta. Można ją uprawiać tylko teoretycznie.

• Senator tapicer Waldemar Bonkowski został wyrzucony z PiS. Szkoda. Tapicerstwo to rodzaj rzemiosła zajmującego się obijaniem. Waldek najbardziej lubił obijać gejów, lesbijki, uchodźców oraz ubeckie wdowy.

• Warner Bros. zekranizuje powieść Doroty Masłowskiej „Inni ludzie”. Reżyserką będzie nagrodzona w Cannes za dokument Aleksandra Terpińska. To dobry wybór. Książka Doroty to też dokument. Pokazujący, że to nie społeczeństwo nas niszczy, tylko my zabijamy w sobie to, co najpiękniejsze.