Rozmowa z Wilhelmem Sasnalem

Imprezę powinno się opuścić w jej najlepszym momencie – mówi o swojej karierze Wilhelm Sasnal, najbardziej doceniany polski malarz swojego pokolenia, a dziś w równej mierze filmowiec.

ALEKSANDER ŚWIESZEWSKI: – Co się stało ze słynnym efektem Sasnala? Wypalił się?

WILHELM SASNAL: – Mam nadzieję. To był bagaż, z którym nie do końca sobie poradziłem. Bagaż i dobrego, i złego. Nigdy jakoś specjalnie nie zabiegałem o poklask, w każdym razie nie był powodem mojej pracy. Spotkało mnie uznanie oraz trochę takiego pustego blichtru. Zacząłem być swego rodzaju sztandarowym malarzem, co, muszę przyznać, było trudne i krępujące. Zależy mi raczej na spokojnym życiu.