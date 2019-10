Komiksy września 2019

Na serial o wiedźminie musimy jeszcze poczekać przynajmniej kilka tygodni, na razie ukazał się za to kolejny tom cyklu komiksowego. „Wiedźmin: Córka płomienia” (Egmont, 3/6) – historia, która przenosi bohatera i towarzyszącego mu Jaskra do egzotycznego Ofiru, gdzie będą musieli przyjąć zlecenie pojmania niejakiego… Geralta z Rivii. Zagorzali fani wszystkiego, co wiedźmińskie, powinni być zadowoleni: dużo akcji, trochę humoru, kilka nowych potworów i sporo nawiązań do gier komputerowych.