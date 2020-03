Co się będzie działo w kulturze w 2020 r. Najważniejsze zapowiedzi

Kultura

Studentów sztuki zapraszamy do udziału w konkursie APH

Do każdego z nas dociera tylko wycinek rzeczywistości. Co widzisz w swoim? 19. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii to dobra okazja, żeby go pokazać. Na zgłoszenia czekamy dłużej: do 30 kwietnia.