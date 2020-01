Komiksy stycznia 2020

„Podróże Franka” (przeł. Wojciech Góralczyk, Kultura Gniewu, 6/6) to pierwszy wydany w Polsce komiks Jima Woodringa, a zarazem doskonałe wprowadzenie do jego surrealistycznej wyobraźni. Głównym bohaterem większości prac amerykańskiego artysty jest antropomorficzny zwierzak Frank, mieszkający w tajemniczym świecie znanym jako Unifactor. Komiksów o Franku streścić się nie da – są jednocześnie zabawne i przerażające, przypominają graficzny odpowiednik strumienia świadomości, zapis fantazji i lęków artysty. To wędrówka krętymi ścieżkami podświadomości, psychodelia mieniąca się wszystkimi barwami tęczy, choć ilustracje w „Podróżach…” są wyłącznie czarno-białe. Woodring czerpie inspiracje z rozmaitych źródeł, można w jego pracach doszukać się wpływów zarówno Walta Disneya, jak i Hieronima Boscha, lecz pozostaje jednym z najbardziej oryginalnych i zaskakujących twórców współczesnego komiksu.

Ocena: 6/6